https://mundo.sputniknews.com/20220202/la-camiseta-desaparecida-el-error-que-impidio-la-clasificacion-de-ecuador-a-catar-2022-1121076871.html

La camiseta desaparecida: el error que impidió la clasificación de Ecuador a Catar 2022

La camiseta desaparecida: el error que impidió la clasificación de Ecuador a Catar 2022

Una insólita distracción de la utilería de la selección ecuatoriana facilitó que el combinado de Perú empatara el partido entre ambos y abortara la... 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T19:12+0000

2022-02-02T19:12+0000

2022-02-02T19:53+0000

américa latina

⚽ deportes

fútbol

mundial de fútbol 2022 en catar

ecuador

perú

catar

conmebol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1121076246_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03c94c7a1d7a1a070ded71b091f15fa6.jpg

La 'Tri', como se conoce a la selección ecuatoriana de fútbol, tuvo todo para concretar su clasificación anticipada a la Copa del Mundo de Catar 2022 en su partido frente a Perú, disputado el 1 de febrero en Lima, de no ser por el error de la utilería del equipo que obligó al equipo a tener 10 futbolistas en campo justo cuando llegó el empate locatario."Recibimos ese gol con un jugador menos. El cambio no pudo ingresar rápido, ese fue el factor fundamental para que no nos lleváramos el resultado positivo que teníamos a favor", sostuvo el defensa ecuatoriano del Santos Laguna de México en conferencia de prensa.Ecuador estaba logrando tres puntos claves en calidad de visitante en el Estadio Nacional de Lima, por la 16° jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.A falta de dos fechas por disputar, la victoria en Lima significaba la clasificación directa del conjunto del Guayas a la cita mundialista de Catar. Sin embargo, el empate del delantero peruano del DC United de la MLS, Edison Flores, a los 69 minutos de juego, aplazó la celebración ecuatoriana hasta el próximo mes de marzo.La camiseta que desaparecióEl tanto de Flores para la igualdad 1-1 entre peruanos y ecuatorianos, que a la postre sería el resultado final del cotejo, develó un error por parte de la utilería del conjunto ecuatoriano, como lo describiría en conferencia de prensa post partido, el entrenador —ex Boca Juniors de Argentina—, Gustavo Alfaro.El entrenador argentino de la 'Tri' advirtió que este tipo errores no se pueden permitir en un competencia tan relevante y aseguró que la clasificación será prontamente abrochada en marzo, ya sea frente a Paraguay en Asunción o en la última fecha frente a Argentina, ya clasificada a Catar 2022, en Quito.Ecuador necesita conseguir únicamente un punto —a falta de seis por disputar—, para asegurar sus pasajes al Mundial de Catar 2022, ya que obtuvo seis puntos de diferencia con el sexto posicionado: Chile.Cabe recordar, que los cuatro primeros posicionados —hasta el momento y en orden: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay—, clasifican directamente a la cita mundialista árabe, mientras que la quinta ubicación, que tras el cierre de la jornada y a falta de dos fechas por disputar, pertenece al Perú.

https://mundo.sputniknews.com/20211215/catar-2022-el-ultimo-mundial-de-messi-y-un-sueno-imposible-para-los-argentinos-1119331231.html

ecuador

perú

catar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, fútbol, mundial de fútbol 2022 en catar, ecuador, perú, catar, conmebol