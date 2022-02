https://mundo.sputniknews.com/20220209/copa-del-mundo-de-2030-sigue-vivo-el-proyecto-para-disputarlo-en-sudamerica-1121439693.html

Copa del Mundo de 2030: ¿sigue vivo el proyecto para disputarla en Sudamérica?

Copa del Mundo de 2030: ¿sigue vivo el proyecto para disputarla en Sudamérica?

El Reino Unido no organizará la Copa del Mundo de 2030 y la noticia reaviva las esperanzas de la candidatura de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Para los... 09.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-09T21:03+0000

2022-02-09T21:03+0000

2022-02-09T21:16+0000

américa latina

asociación uruguaya de fútbol (auf)

argentina

uruguay

chile

paraguay

⚽ deportes

conmebol

gianni infantino

fifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107849/85/1078498550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49f1ebdf43e80b60fc1f241401c511e2.jpg

La decisión del Reino Unido e Irlanda de retirar su candidatura para organizar la Copa del Mundo de fútbol de 2030 reaviva las esperanzas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que mantienen una postulación conjunta para albergar la cita el año en que se cumplirá el centenario de la primera Copa del Mundo disputada en tierras uruguayas en 1930.A pesar de que ninguno de los cuatro países sudamericanos mantiene el mismo gobierno que tenía en 2017 —cuando se oficializó la postulación— y a contramano de los estragos sanitarios y económicos causados en la región por la pandemia de COVID-19, el Gobierno uruguayo se mostró optimista en relación a que el sueño de organizar un Mundial sigue en pie.Sebastián Bauzá, director de la Secretaría Nacional del Deporte y expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), aseguró que la candidatura sigue en pie. "Hoy por hoy no falta tanto y hay que comenzar a trabajar", explicó Bauzá, en diálogo con la emisora uruguaya Sport 890.El jerarca aseguró que el actual Gobierno de Uruguay se mantiene en contacto con los gobiernos de Argentina, Paraguay y Chile por el tema y con la propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que respalda el proyecto. "Me he reunido con los ministros de Deportes de los otros tres países y estaban totalmente de acuerdo y la Conmebol sigue respaldando", confirmó.Bauzá recordó que los postulantes para ser la sede del torneo de 2030 deberán presentar formalmente su proyecto en el próximo Congreso de la FIFA que se realizará en abril de 2022. "Estoy en contacto con el resto de los países para presentar un proyecto en el próximo Congreso", aclaró el uruguayo.El optimismo uruguayo parece no encontrar, por el momento, el eco deseado en el resto de los organizadores. Los gobiernos de Argentina, Paraguay y Chile —próximo a un cambio de administración—, no se han referido de forma oficial a sus intenciones de prosperar o no con la candidatura.En diciembre de 2021, el ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Lammens, reconoció que, si bien "hay charlas" con los otros gobiernos, el avance del proyecto no es el esperado, durante una entrevista con el medio español As.De acuerdo al cronograma establecido por la FIFA, en 2022 comenzará el estudio formal de las propuestas y la elección final de la sede se hará en 2024, cuando queden seis años para el evento.La competencia de España y Portugal, China e ¿Israel?En la actualidad, la principal candidatura rival a la sudamericana es la de España y Portugal, que formalizaron su proyecto conjunto en octubre de 2020.El Congreso de la FIFA también puede llegar a tener a estudio una candidatura de China. Si bien el gigante asiático no oficializó una propuesta, la intención de Pekín de ser sede de la máxima cita futbolística en 2030 o 2034 es conocida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.Otras postulaciones que parecen estar un escalón por debajo son la de Marruecos —que tras perder la sede de 2026 con México, EEUU y Canadá decidió relanzar su proyecto— y la idea de una Copa del Mundo organizada entre Ecuador, Colombia y Perú, una idea planteada en 2019 por el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno.A la carrera hasta podría sumarse un eventual proyecto conjunto de Israel y Emiratos Árabes Unidos, puesto sobre la mesa por Infantino en 2021 durante una visita a Tel Aviv.Tras el retiro de la candidatura británica e irlandesa, medios españoles especularon con que una alianza entre China y los países sudamericanos podría ser clave para derrotar la propuesta ibérica y garantizar que la Copa de 2030 quede en Sudamérica."China tiene un papel clave en esta operación. La buena relación diplomática con Uruguay provoca que su candidatura sea apoyada por los asiáticos a cambio de que los sudamericanos apoyen la candidatura de los países orientales de cara al Mundial de 2034. En caso de que la candidatura asiática saliese adelante, España y Portugal tendrían que esperar a 2038" publicó el medio español Cadena SER.¿Cómo se jugaría la Copa del Mundo 2030 en Sudamérica?El proyecto final presentado por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay aún no se ha dado conocer y no parece haber tenido demasiados avances desde 2020, cuando se publicitaron los últimos contactos entre los Gobiernos. Sin embargo, un encuentro entre los Ministerios de Deporte de los cuatro países realizada en el Palacio de la Moneda de Chile en 2019 dejó algunas pistas sobre cómo podría disputarse el torneo, por primera vez en cuatro países diferentes.En principio, el proyecto propone 14 posibles sedes para el torneo, que será el segundo con 48 equipos participantes. Los estadios no se dividirán en forma equitativa, sino que se acordó que Argentina sea el organizador que concentre la mayoría de los estadios.La distribución inicial de estadios sería de la siguiente manera:En caso de tener que reducir el proyecto a menos sedes, se estableció que Argentina podría bajar hasta cinco plazas y Chile a tres. Uruguay y Paraguay no reducirían sus sedes.Un cuadrangular en Uruguay en 2024La ampliación a cuatro países de una candidatura que inicialmente surgió en Uruguay, sede única de la primera Copa del Mundo de la historia, hizo que el pequeño país no abandone la idea de organizar un torneo homenaje a las glorias que supo tener a comienzos del siglo XX.En efecto, Bauzá adelantó a medios uruguayos que ya inició conversaciones para realizar en suelo uruguayo un torneo cuadrangular preparatorio a la Copa del Mundo de 2030. La intención del jerarca es que el campeonato se dispute en 2024, cuando se cumplan 100 años de la medalla de oro que Uruguay obtuvo en fútbol en los Juegos Olímpicos de París 1924.Aquella fue la primera vez en la que se incluyó al fútbol como deporte olímpico y, al no existir aún una Copa Mundial de Fútbol, la FIFA reconoció el logro como un trofeo mundial. Por ese motivo, los uruguayos toman como títulos mundiales de fútbol sus medallas de oro conseguidas en 1924 y 1928."Hemos hablado con el embajador de Francia y hay que organizar algún evento en el Estadio Centenario con Francia (anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1924), Suiza (finalista de 1924) y Argentina o el último campeón de Catar. Se puede hacer un cuadrangular y hay que marcarlo porque hay que mostrar que en 1924 Uruguay fue campeón de mundo", enfatizó el expresidente de la AUF.

https://mundo.sputniknews.com/20200713/primer-mundial-de-futbol-1930-la-historia-del-deporte-que-marco-la-historia-de-un-pais-1092049481.html

https://mundo.sputniknews.com/20220202/la-camiseta-desaparecida-el-error-que-impidio-la-clasificacion-de-ecuador-a-catar-2022-1121076871.html

https://mundo.sputniknews.com/20211027/conmebol-rechaza-propuesta-de-la-fifa-para-organizar-el-mundial-de-futbol-cada-2-anos-1117589384.html

argentina

uruguay

chile

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asociación uruguaya de fútbol (auf), argentina, uruguay, chile, paraguay, ⚽ deportes, conmebol, gianni infantino, fifa, mundial, fútbol