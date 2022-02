https://mundo.sputniknews.com/20220217/el-expresidente-hondureno-pidio-ayuda-a-israel-para-impedir-extradicion-a-eeuu-1121807888.html

El expresidente hondureño pidió ayuda a Israel para impedir extradición a EEUU

TEL AVIV (Sputnik) — El recién arrestado Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, supuestamente dijo haber recibido seguridades del gobierno israelí... 17.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-17T12:49+0000

2022-02-17T12:49+0000

2022-02-17T12:53+0000

américa latina

honduras

eeuu

juan orlando hernández

centroamérica

israel

oriente medio

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1121808430_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9362eea1c5c76123b85a2b0f3e0cd2c2.jpg

Hernández estuvo en Israel el pasado mes de junio para participar en la inauguración de la nueva embajada de su país en Jerusalén, ciudad que declara como su capital unificada pero que los palestinos esperan que su lado oriental sea la capital de un futuro Estado.Por este motivo, la mayoría de los países del mundo no reconoce a la ciudad como capital israelí y, por lo tanto, no tienen allí sus embajadas.En aquella visita, según los informativos del canal 12, Hernández dijo a personalidades del gobierno de Naftali Bennett que el gobierno anterior, el de Benjamin Netanyahu, le había prometido hacer todo lo que pudieran para prevenir su extradición a EEUU, en caso de que se diere, a cambio de que trasladase la embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén.Una persona cercana al exmandatario Netanyahu, quien habló en condición de anonimato, respondió al informe diciendo que los hondureños no habían mandado ninguna petición para evitar la extradición de Hernández.El expresidente Hernández fue arrestado en su casa el 15 de febrero por las autoridades hondureñas tras aceptar una solicitud de extradición estadounidense que alega que el otrora mandatario fue cómplice durante el juicio de su hermano de 2019 por tráfico de droga y que su carrera política se alimentó de los ingresos de ese tráfico ilícito.

2022

honduras, eeuu, juan orlando hernández, centroamérica, israel, oriente medio