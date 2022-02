https://mundo.sputniknews.com/20220217/eeuu-estara-aliviado-y-aceptara-criticas-si-la-invasion-rusa-a-ucrania-no-se-materializa-1121828271.html

EEUU estará aliviado y aceptará críticas si la "invasión" rusa a Ucrania no se materializa

EEUU estará aliviado y aceptará críticas si la "invasión" rusa a Ucrania no se materializa

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU se sentirá aliviado y aceptará gustosamente cualquier crítica si sus estimaciones de una invasión rusa de Ucrania no se... 17.02.2022, Sputnik Mundo

Información sobre Ucrania está validadaAdemás, Blinken declaró que la información que tiene Washington sobre la posible invasión de Rusia a Ucrania está validada por lo que se ha visto a "simple vista" durante meses."La información que presento aquí está validada por lo que hemos visto desarrollarse a simple vista ante nuestros ojos durante meses", añadió.Blinken describió el posible pretexto ruso para atacar Ucrania, sugiriendo que podría ser un bombardeo terrorista inventado dentro de Rusia, un ataque de aviones no tripulados contra civiles o un ataque con armas químicas.Prevención de la guerraAsimismo, EEUU participa en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania para prevenir una guerra, apuntó Blinken."Estoy aquí hoy no para empezar una guerra sino para prevenirla", dijo.El funcionario también informó que envió una carta a su par de Rusia, Serguéi Lavrov, para proponer una reunión la próxima semana en Europa con el fin de abordar la crisis de Ucrania.Respecto a las acusaciones que EEUU y sus aliados hacen sobre que Rusia se prepara para invadir a su vecino, dijo que Washington se sentirá "aliviado" si eso finalmente no sucede."Si Rusia no invade Ucrania, nos sentiremos aliviados de que haya cambiado de rumbo y haya demostrado que nuestras predicciones estaban equivocadas. Aceptamos con gusto cualquier crítica que alguien nos dirija", expresó.De todas formas señaló que la información que maneja EEUU sobre la posible invasión de Ucrania por parte de Rusia está validada "por lo que se ha visto a simple vista desde hace meses".Moscú rechazó en reiteradas oportunidades tener planes de invadir Ucrania y señaló que tales acusaciones se usan como pretexto para emplazar más material militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cerca de las fronteras rusas.Según Lavrov, Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.

