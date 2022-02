600 millones de dólares para reconstruir Haití

https://mundo.sputniknews.com/20220217/600-millones-de-dolares-para-reconstruir-haiti-1121847029.html

El monto es poco más de un tercio de los 2.000 millones de dólares que el Gobierno valoró son necesarios para levantar la región. Sin embargo, es superior a las estimaciones más optimistas de las autoridades, para las cuales podrían recaudar unos 400 millones de dólares durante la cumbre.De hecho, en su plan de respuesta, el Gobierno indicó que se precisaban al menos 450 millones de dólares para costear el primero de los cuatro años que debe tomar la rehabilitación de la península sur.Ese importe permitiría iniciar la reconstrucción de escuelas, hospitales y miles de viviendas que se destruyeron o sufrieron graves daños durante el temblor, y comenzar a aliviar a la población más vulnerable de la región.Cuantiosos dañosComo consecuencia del terremoto ocurrido el sábado 14 de agosto a las 08:30, hora local, más de 2.200 personas fallecieron, casi 13.000 resultaron heridas, y se registraron cuantiosos daños en las infraestructuras viales, de servicios y viviendas.Más de 130.000 viviendas se derrumbaron o afectaron, al igual que 1.250 escuelas, poniendo en peligro la educación de cerca de 300.000 estudiantes. Seis meses después solo funcionan a plenitud una de cada cuatro escuelas en los departamentos Sur, Nippes y Grand Anse, según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)."Unos 320.000 niños estudian en entornos poco propicios para el aprendizaje. Los alumnos asisten a escuelas donde algunas aulas están dañadas o destruidas y se ven obligados a estudiar en cobertizos o bajo los árboles", dijo a la Agencia Sputnik el jefe de Comunicación de Unicef en Haití, Ndiaga Seck.Acompañar a HaitíAmina Mohammed, secretaria general adjunta de la ONU, quien arribó al país para la conferencia, dijo que no es momento de rendirse con Haití, que se encuentra en una encrucijada, y es crucial proteger los años de inversión en estabilidad y desarrollo."Este no es el momento de rendirse porque el pueblo de Haití nunca se rinde. Una y otra vez, lamentan sus pérdidas y luego se recuperan y recomponen sus vidas", dijo a los donantes durante la apertura.Mohammed, visitó en agosto las zonas afectadas por el temblor y elogió al Gobierno por su fuerte "liderazgo", al proporcionar asistencia de emergencia a cientos de miles de personas en colaboración con la comunidad internacional y organismos foráneos, además de respaldar el Plan de Recuperación Integrado para el Sur de la Península presentado por las autoridades.El programa es una oportunidad para cambiar el enfoque hacia la prevención, la reducción de riesgos y la resiliencia ante futuros choques, subrayó.Dejar atrás los erroresEl terremoto de agosto revivió el recuerdo del acontecido en 2010, cuando un temblor de magnitud 7,0 redujo a ruinas la capital y cobró la vida de más de 200.000 personas, mientras cerca de 1,5 millones perdieron sus hogares.En ese momento la ayuda millonaria se gestionó a través de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Según investigaciones de prensa, solo uno de cada 10 dólares donados al país llegó realmente a las instituciones estatales, y mucho menos que eso a las víctimas, revelando una extensa trama de corrupción y malversación.Henry abogó porque la nueva movilización internacional, conduzca a una acción duradera en beneficio de la población del sur de la península, y no se cometan los errores de 2010. "Hemos tomado todas las medidas para evitar los errores de épocas pasadas", enfatizó.Con 50 millones de dólares, Estados Unidos fue el país de mayor aporte a través de su Agencia de Desarrollo, e implementará varios programas en un lapso de cinco años. El monto se suma a otros 70 millones que donó Washington tras el sismo.Canadá fue otro de los donantes con 19,5 millones de dólares, además de los 50,4 millones prometidos anteriormente para hacer frente a los desafíos de seguridad en el país caribeño. También se sumó Noruega con 6.0 millones y el Banco Mundial con 194 millones, entre otros.El terremoto de agosto fue la segunda peor catástrofe de Haití en la última década y dejó en claro las vulnerabilidades de la empobrecida nación, que además lucha con una creciente crisis política, agudizada tras el asesinato en julio del presidente Jovenel Moïse, y el vacío institucional.El accionar de los grupos armados que controlan amplias zonas de la capital y del país, además del casi nulo crecimiento económico, marcada inflación e inseguridad alimentaria para más del 40 por ciento de la población, completan un sombrío panorama para la nación que intenta levantarse una y otra vez.

