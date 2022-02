https://mundo.sputniknews.com/20220216/la-pobreza-energetica-mata-la-nueva-protesta-de-greenpeace-en-el-centro-de-madrid-1121761155.html

"La pobreza energética mata": la nueva protesta de Greenpeace en el centro de Madrid

La organización ecologista Greenpeace colocó en la Puerta de Alcalá, punto emblemático del centro de Madrid, unas letras en color amarillo que dicen "la... 16.02.2022, Sputnik Mundo

La protesta de la organización se da cuando se celebra la semana europea contra la pobreza energética.De acuerdo con los activistas, en España cuatro de 10 personas sufren pobreza energética "mientras el oligopolio se lucra". Denuncian que mientras en la pandemia aumentó el número de personas que no puede pagar la factura de la luz o se retrasa en los pagos, se han batido todos los récords de precios de la energía.Además, alertan que la pobreza energética no solo provoca frío o hambre, sino que aumenta las probabilidades de sufrir problemas psicológicos.Greenpeace recuerda que, por ejemplo, los vecinos de la Cañada Real, que llevan 500 días sin electricidad, son algunos de los que "sufren en toda su crudeza" esta situación. A su vez, resaltan que en España hay 5,2 millones de personas que no son capaces de mantener una temperatura adecuada en sus viviendas.Para revertir esta situación, la organización ecologista ha puesto varias propuestas sobre la mesa, como reconocer que la energía es un derecho, garantizar una tarifa social, prohibir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas, romper el oligopolio y apoyar el autoconsumo y las comunidades energéticas.Además de Greenpeace, otras 30 organizaciones sociales se han sumado a actividades "reivindicativas" que durante esta semana denunciarán la pobreza energética. Las actividades terminarán el domingo 20 de febrero en una concentración que se realizará en la Plaza de la Provincia (Madrid), a las 12:00 horas.

sociedad, greenpeace, madrid, pobreza energética