Indignación en Caracas por plan de Donald Trump y Mauricio Macri para invadir Venezuela

La investigación del periodista argentino Horacio Verbitky, publicada el pasado 13 de febrero en el portal El Cohete a la Luna, confirma la tesis que el gobierno de Venezuela sostiene desde hace años y que es frecuentemente ridiculizada por la prensa hegemónica: con el pretexto de la ayuda humanitaria, EEUU busca invadir Venezuela.Apoyado en documentos secretos de la inteligencia militar argentina, Verbitsky denuncia que en 2019 el entonces presidente argentino Mauricio Macri comprometió a las Fuerzas Armadas de su país en una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y para la cual se desarrollaron maniobras militares en suelo argentino entre abril y julio de ese mismo año.La fecha de realización de las maniobras militares "coincide con la escalada de Estados Unidos contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro", que incluyó el reconocimiento del entonces jefe del parlamento venezolano, Juan Guaidó, como "Presidente encargado"."La primera sesión conducida por Paleo se realizó el 15 de abril de 2019. El 30, Guaidó encabezó un alzamiento militar denominado Operación Libertad. Un grupo de militares rescató del arresto domiciliario al político opositor Leopoldo López, a quien condujo a una base militar, en la que se acuarteló en espera de pronunciamientos de otras unidades, para repetir el intento golpista de 2002", reseña Verbitsky.Entre la sorpresa y la indignación"Es sorprendente enterarnos que hubo un presidente latinoamericano que acarició la idea de invadir Venezuela, porque hasta ahora quien ha tenido la iniciativa global de las invasiones han sido los Estados Unidos, sin duda alguna", señala en entrevista con Sputnik el presidente de la Comisión de Política Exterior del parlamento venezolano, el diputado opositor Timoteo Zambrano.Sputnik consultó con varios diputados sobre el plan de intervención militar orquestado por el dúo Trump-Macri, durante la sesión de la Asamblea Nacional venezolana del pasado 15 de febrero, en la que los parlamentarios aprobaron “por unanimidad” un pedido de investigación al Congreso argentino sobre estos hechos.Zambrano califica como “terriblemente lamentable” que la idea de invadir a Venezuela “haya estado en la mente de un presidente latinoamericano” y defiende la actuación del parlamento venezolano.El diputado chavista Julio Chávez también se mostró sorprendido por el contenido del artículo periodístico, y le dijo a Sputnik que este hecho demuestra también el fracaso del extinto Grupo de Lima, "un espacio de agresión política, militar, económica y diplomática contra la patria de Bolívar y Chávez".El parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) añadió: "Nunca pensamos que el gobierno de Mauricio Macri tuviera tan altísimos niveles de servilismo, y fuera tan arrastrado a los intereses de Estados Unidos en la región. Por tanto pedimos, no sólo al gobierno de Alberto Fernández, sino a los movimientos sociales, al pueblo organizado de Argentina que denuncie esas iniciativas que van contra la paz de la región".¿Más gobiernos involucrados?Verbitsky añade que la misión de la fuerza militar argentina que haría "la tarea sucia" para la invasión de Estados Unidos, "sería brindar seguridad a la operación, garantizando los corredores de ayuda humanitaria", en este caso por la frontera de Ceres, como identifican a Colombia en el mapa del ejercicio Puma. En el plan del general Paleo aparecen dos corredores más: uno por el Mar Caribe, que denominan "Mar de Argos"; y el otro por "Febo", es decir Brasil.Para Carreño, exmilitar del ejército venezolano, se debe solicitar una investigación a todos los países que están mencionados en el plan de invasión a Venezuela detallado en El Cohete a la Luna, entre los que aparecen, además de Argentina, Colombia y Brasil: Juno (Chile), Fauno (Perú y Ecuador), Baco (Uruguay) y Tellus (las dos Guayanas y Surinam)."Porque desde Estados Unidos, en ese plan de golpe [de Estado] continuado, se siguen planificando acciones contra esta esperanza y no vamos a esperar nosotros 27 años, a que se desclasifiquen documentos, para conocer la realidad. Hay que defender este país ya", manifestó Carreño.Gobierno argentino debe "ofrecer disculpas"La vicepresidenta de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional venezolana, Ilenia Medina, también conversó con Sputnik sobre una situación que califica como "dantesca" y que debe ser investigada por las autoridades argentinas.De dilatada trayectoria en la carrera diplomática, como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), la diputada Medina sostiene que el Congreso argentino debe iniciar una investigación sobre un hecho "sumamente grave, que hubiera llevado a toda la región a un conflicto armado"."Porque nosotros nos íbamos a defender, y tenemos aliados, de concretarse hubiera sido una situación dantesca, porque no sólo es Argentina, también estamos hablando de Brasil, de Colombia. Esas versiones periodísticas señalan que la excusa era la ayuda humanitaria, y los propios organismos de Naciones Unidas establecen que la asistencia humanitaria se da cuando el país afectado la solicita, y no se utilizan las fuerzas armadas en ningún lugar. Evidentemente se trata, de ser cierta la información, de una componenda que es sumamente grave", reflexionó la diputada del partido Patria Para Todos (PPT), organización integrada a la alianza oficialista Gran Polo Patriótico.Para la parlamentaria, al Gobierno argentino presidido por Alberto Fernández le corresponde aclarar la situación y, como mínimo, "ofrecer disculpas al pueblo venezolano". Además, la abogada recordó en diálogo con Sputnik la posición solidaria del gobierno de Venezuela en 1982, en favor de la Argentina durante el conflicto armado con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

