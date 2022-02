https://mundo.sputniknews.com/20220216/el-gobierno-de-espana-se-somete-a-la-sesion-de-control-del-congreso-de-los-diputados-1121732396.html

Sánchez le dice a Casado que "tiene que decidir si gobierna con la ultraderecha o no"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retado al Partido Popular a romper con Vox en todos los territorios durante la Sesión de Control al Gobierno en... 16.02.2022, Sputnik Mundo

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio por los fallecidos por el naufragio del pequero gallego en aguas de Terranova, pero la bronca no ha tardado en llegar al hemiciclo. En su tono habitual de reproche, el líder de la oposición, Pablo Casado, del conservador Partido Popular le ha dicho a Pedro Sánchez que es "grave" que se use a Instituciones Penitenciarias para "negociar con un asesino a cambio de los votos de Bildu para permanecer en la Moncloa", y le ha preguntado si está con "las víctimas o los verdugos", asegurando que el PP "nunca" podría pactar con ellos porque "no dormiría tranquilo".Sánchez le ha ofrecido Casado, la "ayuda" del PSOE para que no tengan que formar un Ejecutivo de coalición con Vox en Castilla y León. "Le ha llegado la hora de la verdad, tiene que decidir si gobierna con la ultraderecha o no", le ha espetado Sánchez, en relación a los resultados de las elecciones de Castilla y León."Usted creó una trampa y ahora está entrampado. A usted le gustaría que otros partidos le saquen de esa trampa. Nosotros estamos dispuestos a ayudar", le ha dicho Sánchez. Eso sí, con condiciones e insistiendo en que tiene que romper con Vox en todos los territorios.El siguiente en realizar preguntas ha sido el diputado de VOX, Santiago Abascal, que ha cuestionando a Sánchez qué medidas piensa acometer el Gobierno para terminar con esta dependencia energética que está empobreciendo España y arruinando a los españoles."Su modelo son los negocios que cierran. Su transición energética es un timo. Cuando los comunistas están en el poder, sufren las familias, sufren las clases medias", le ha dicho Abascal. Sánchez le ha respondido "no hacen caso a lo que dice la ciencia. Todas las previsiones están apuntando a que vamos a estar por encima de los dos grados y medio. Hay que hace un esfuerzo para que la transición sea justa. En esto está el Gobierno de España. Ustedes están en otra cosa, en negar la ciencia".El presidente del Gobierno también ha defendido ante el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo que su partido rechazó, le ha acusado de "insultar" a los sindicatos que firmaron ese pacto con la patronal y le ha dejado claro que a él "nadie" le da "carnés de izquierda". "Y menos su señoría", ha zanjado.

