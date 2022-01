https://mundo.sputniknews.com/20220111/lecciones-de-las-malvinas-cuarenta-anos-despues-1120206280.html

Lecciones de las Malvinas cuarenta años después

El mensaje lo emitió el ministro de Defensa, Ben Wallace, en el proclamado Día de Margaret Thatcher. El político conservador aportó el colofón a la conferencia Falklands 40 —nombre en inglés de las Malvinas—, uno de los primeros eventos organizados en Reino Unido para marcar las cuatro décadas transcurridas desde la extraordinaria campaña naval de 1982.Seguridad en EuropaLa victoria de Thatcher contra la Junta militar argentina —en una operación bélica de 74 días en la que murieron 255 militares británicos, 3 isleños civiles y 649 soldados sudamericanos— aportó el contexto histórico al evento del instituto neocon Policy Exchange. Veteranos de la contienda, parlamentarios conservadores y residentes en las Malvinas siguieron presencialmente la charla en Londres o en conexión telemática.Pero, además, las discusiones sobre seguridad en Europa que reúnen esta semana a altos representantes de Rusia y Estados Unidos, del Consejo Rusia-OTAN y a oficiales rusos con sus homólogos en el Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), dieron urgencia y actualidad a la velada."Nuestros enemigos no han de dudar de la determinación del Reino Unido para hacer frente a los agresores, defender a los que no pueden defenderse y proteger nuestros valores", advirtió el ministro. Nadie puso tampoco en duda que el jefe político de las Fuerzas Armadas, que sirvió con el regimiento de los Guardas Escoceses entre 1991 y 1998, se refería específicamente a Ucrania.Incertidumbre con RusiaWallace impartió la nota de despedida a la charla de Charles Moore, biógrafo oficial de Thatcher. El reputado periodista ilustró los pormenores del despliegue de la flota de la Marina Real hasta el Atlántico Sur con la misión de recuperar el disputado archipiélago. La ahora mítica Dama de Hierro dio la orden un par de semanas después de que un grupo de civiles plantara la bandera argentina en la isla de Georgia del Sur. La acción de la junta militar culminó con la invasión de las Malvinas el 2 de abril.Thatcher ganó la batalla territorial e ideológica, según sostuvo el escritor. Moore hizo hincapié en su perspectiva recordando las palabras del presidente estadounidense Ronald Reagan en el discurso que pronunció en el Parlamento británico el 31 de marzo de 1982: "No se debe permitir que la agresión armada triunfe".El despliegue de misiles, la reducción de armas estratégicas y otras cuestiones de seguridad son tan pertinentes hoy como hace cuarenta años, cuando Reagan viajó a Europa mientras Washington y Moscú negociaban el tratado START y otras cuestiones de armamento nuclear.En alerta militarMoore había explicado poco antes que Thatcher llegó a la conclusión de que la publicación en 1981 del programa de recortes en Defensa, que incluía la eliminación del patrullero cortahielos Endurance con sus misiones en Antártica y las Malvinas, fue un "error" que debilitó la fuerza disuasoria del Reino Unido y Buenos Aires aprovechó para tratar de recuperar la soberanía del archipiélago.El día de Margaret Thatcher se celebra cada 10 de enero en las islas Malvinas en tributo de la ya desaparecida Dama de Hierro. "Siempre agradeceremos a Reino Unido por liberar nuestras islas. Nunca olvidaremos la determinación del Gobierno británico en ese momento. En estas islas recordamos a Margaret Thatcher con mucho cariño", señaló Leona Roberts, miembro de la Asamblea legislativa del territorio sudamericano, quien intervino remotamente en el encuentro del 'think tank' londinense.

