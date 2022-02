https://mundo.sputniknews.com/20220215/panistas-montan-casa-gris-en-el-senado-para-que-se-investigue-a-hijo-de-amlo-1121714237.html

Panistas montan "Casa Gris" en el Senado para que se investigue a hijo de AMLO

Senadores del Partido Acción Nacional de México (PAN) montaron una maqueta de una casa gris en el pleno de la Cámara Alta para exigir que se investigue a José... 15.02.2022, Sputnik Mundo

Durante la sesión del Senado de la República, los panistas exigieron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, incluir en los temas a debatir en la agenda el presunto conflicto de interés en el que incurrió López Beltrán, ya que la casa rentada fue propiedad de un empresario de Baker Hughes, empresa con contratos con Pemex.Al respecto, el coordinador de la bancada panista, Julen Rementería, aseguró el Senado debe pedir a las instancias correspondientes que se investigue la "evidente, clara e innegable situación de tráfico de influencias"."Porque existe, porque todo mundo lo ha visto y lo que tenemos que hacer es discutirlo, presidenta. Más allá de la importancia de los dictámenes de hoy este asunto no se puede llevar más lejos y debe tener consecuencias", afirmó el legislador.Por su parte la senadora Kenia López Rabadán aseguró que "urge que este tema se aborde en el Senado de la República", pues han pasado 19 días desde que se reveló la información y no ha pasado nada."La familia del presidente tiene privilegios por ser el Gobierno en este momento. Dijeron que iban a ser distintos. Ustedes tienen su casa gris y no son capaces de abordar este tema. Les solicitamos que tengan altura de miras y debatamos en este momento sobre la mansión, la alberca y los privilegios que tiene la familia presidencial", declaró López Rabadán.En respuesta, Olga Sánchez Cordero recordó que se propuso discutir cualquier tema antes de la discusión de los dictámenes programados, pero los panistas respondieron que, en ese formato, únicamente se daría pie a pronunciamientos y no a puntos de acuerdo.Mientras los senadores panistas protestaban en la Cámara Alta, a través de su cuenta de Twitter el PAN difundió un video en el que enlista los "cuentos" de Morena y acusan López Obrador de no ser congruente con su discurso de austeridad.Hace unos días José Ramón López Beltrán emitió un comunicado para defenderse de las acusaciones que lo señalan por haber vivido en una residencia de lujo en Houston.El hijo mayor del presidente de México aseguró que nunca se ha beneficiado del erario público luego de que un reportaje realizado por Latinus y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lo acusara de haber vivido en varias casonas de Houston.En un comunicado difundido en redes sociales, también negó tener relación alguna con la empresa Baker Hughes, en la cual supuestamente trabajó su esposa Carolyn Adams, de acuerdo con información de Latinus.

