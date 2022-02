AMLO hace llamado a su hijo: "José Ramón ya está grande, que conteste de qué vive"

"Espero que José Ramón conteste, ya es grande, [que aclare] de qué vive. En sentido estricto, si lo analizamos, no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston supuestamente vinculada con una empresa que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de interés, es un montaje. Estos ataques no son para mis hijos, es a mí", comentó López Obrador.