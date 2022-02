https://mundo.sputniknews.com/20220214/polonia-prosigue-los-intentos-de-torpedear-el-proyecto-nord-stream-2-1121625484.html

"Polonia no deja los intentos de torpedear el lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2 y minar el prestigio de Gazprom como suministrador fiable de gas natural a Europa (...). El consorcio polaco PGNiG, admitido en septiembre de 2021 para participar en el procedimiento de certificación del Nord Stream 2 procura entorpecer la entrega por parte del regulador alemán de las autorizaciones necesarias para la puesta en explotación del gasoducto", constató la Cancillería.También informó que a finales de diciembre de 2022 expira el contrato vigente de suministro de gas ruso a Polonia, de acuerdo con el cual la compañía polaca PGNiG adquiere anualmente al menos 8.700 millones de metros cúbicos de gas en condiciones "toma o paga". En noviembre de 2019, sus dirigentes informaron al consorcio ruso Gazprom y a su filial Gazprom Export de que no piensan prorrogar este contrato.Las autoridades de Polonia planean sustituir el gas ruso desde 2023 con los suministros procedentes de yacimientos de Noruega, a través del Gasoducto Báltico, en construcción y que pasa por el territorio de Dinamarca, así como con el aumento de las importaciones de gas licuado desde Estados Unidos y Catar.Rusia declaró en numerosas ocasiones que Nord Stream 2, al que se oponen enérgicamente EEUU, que promueve su gas licuado al mercado europeo, y Ucrania, que teme perder el tránsito de gas, es un proyecto comercial provechoso para Europa e instó a dejar de mencionarlo en el contexto de diversos asuntos politizados.El 10 de septiembre de 2021, la empresa rusa Gazprom, el único accionista de Nord Stream 2 AG, dio por finalizado el tendido del gasoducto que une a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico y consta de dos ramales de 1.230 kilómetros, y tiene la capacidad de transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.Sin embargo, a mediados de noviembre la Agencia Federal de la Red Alemana suspendió la certificación del Nord Stream 2 AG, explicando que solo se puede certificar como operador independiente a una empresa alemana, que sea propietaria y operadora del tramo alemán de la tubería.El 26 de enero la compañía Nord Stream 2 AG comunicó haber establecido en Alemania una filial llamada Gas for Europe GmbH, que será propietaria y operadora del tramo de 54 kilómetros de la tubería que pasa por aguas alemanas.A su vez, la Agencia Federal de la Red Alemana adelantó a Sputnik que la certificación de Nord Stream 2 AG se reanudará una vez que se haya completado la entrega de los principales activos a la nueva filial y se haya verificado la integridad de la documentación, y se abstuvo de indicar las fechas concretas.

