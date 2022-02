https://mundo.sputniknews.com/20220214/la-tradicional-hamaca-mexicana-es-un-privilegio-para-el-descanso-o-un-riesgo-para-la-salud-1121575930.html

La tradicional hamaca mexicana: ¿es un riesgo para la salud?

La tradicional hamaca mexicana: ¿es un riesgo para la salud?

Seña de identidad cultural del sureste mexicano, artículo de placer que lo mismo se utiliza en hoteles de lujo y playas hermosas que en los frescos de las... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Por un lado es un negocio jugoso que ha abierto rutas de comercio con lugares como Japón, Alemania o Dinamarca, además de una tecnología desarrollada por los habitantes de México para su propio placer.Sin embargo, desde otro enfoque podría tener riesgos para la salud o no ser una herramienta adecuada de descanso para todas las personas por distintos factores de fácil identificación.Sputnik conversó con un productor de hamacas y un médico ortopedista para tratar de comprender las posibilidades de ambas realidades.Las delicias del descanso, el olvido de mecerseConstantino Urzaiz Cáceres fundó y dirige la empresa Cielo Hamacas, un negocio con cerca de 20 años de trayectoria que procura la participación de artesanos mayas de Yucatán para elaborar hamacas.Se componen tanto en diseños tradicionales como en invenciones que, con incrustaciones, holanes o hilos novedosos como el hemp, o cáñamo, satisfagan un mercado en crecimiento.Quienes elaboran estos instrumentos de placer y descanso, explica en entrevista, no son tejedoras y tejedores, sino urdidoras.Es tan atractivo este utensilio urdido, abunda Urzaiz Cáceres, que el 70% de las hamacas que vende su empresa salen de las fronteras mexicanas, con destino en gran parte de Estados Unidos, regiones de Europa, Chile, Australia, Nueva Zelanda, entre otros socios comerciales."Con los años la gente empezó a descubrirla y darse cuenta que es mucho mejor dormir en una hamaca por los beneficios que te da para el cuerpo, por la facilidad con que te duermes, por lo limpia que es", enumera el directivo.Además, recuerda tras usarse en la habitación, la hamaca se recoge, lo que libera espacio y permite otro aprovechamiento de los sitios donde se la coloca.En Cielo Hamacas no existen maquilas donde las urdidoras estén concentradas para producir las hamacas, sino que el hilo se lleva directamente a sus casas, explica Urzaiz Cáceres."En sus tiempos libres elaboran las hamacas, nosotros regresamos 15 días después, recogemos las hamacas que están listas, se les paga en el lugar, que normalmente son comunidades muy apartadas donde sólo se habla el idioma maya y se deja más hilo, hilo nuevo", narra.El movimiento de mecido de la hamaca, asegura el empresario, recuerda la gestación y el movimiento en el vientre materno, lo que queda manifiesto en que los bebés yucatecos se mueven en seguida en sus hamacas."Y eso, no importa la edad que tengas, esa memoria que tienes siempre va a estar presente", señala.Este utensilio es bueno para la espalda, permite conciliar el sueño más pronto, se adapta al cuerpo, asevera el productor.Una perspectiva médica: revisar caso por casoEl doctor José Jesús Pérez Correa, médico ortopedista y académico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), advierte que es cierto que la hamaca genera posibilidades de un buen descanso porque, a diferencia de las camas, no genera puntos de presión sobre el cuerpo, lo que deriva en fatiga, malos descansos.Sin embargo, llama a matizar la información comercial que asegura que no hay dificultades en el uso de este utensilio de hilo versátil, además de que debe tomarse en cuenta la condición de cada posible usuario."Mucho de lo que se está manejando hoy es 100% una promoción de estas gentes que están hablando de (culturas) prehispánicas y demás, de los conceptos de que la gente ha dormido en hamacas durante muchos años y gente que vende hamacas", advierte.Si bien no existen estudios muy profundos sobre las consecuencias de la hamaca en la postura, sí se tiene estudiada su relación con el sueño y los efectos de mecerse, apunta Pérez Correa en entrevista.Además, por su configuración estas herramientas de descanso no pueden ser utilizadas por todo el mundo, señala el médico.En cuanto a los beneficios del vaivén, Pérez Correa explica que su efecto no es duradero en los adultos, como sí le sucede a los niños. En los recién nacidos, demuestran los estudios, este movimiento es benéfico y les ayuda a conciliar el descanso."Por otro lado, en los adultos el efecto del vaivén sólo es benéfico mientras está presente, si se suspende, se comporta igual que si durmieras en una cama y no hay ahorita ningún sistema mecanizado que mantenga el movimiento de vaivén, al mismo ritmo que necesita cada uno de los pacientes durante todo el tiempo de sueño, por tanto los beneficios son limitados", apunta.Antes de recomendar un uso médico de las hamacas, explica el médico, se necesita tener en cuenta las condiciones específicas de los pacientes, como su edad, antecedentes o estilo de vida."No podemos decir de algo lesivo, pero que sí va a requerir de ciertas condiciones previas para poder usarla", además de que la falta de costumbre en su uso puede generar molestia y dificultades en la conciliación del sueño, apunta el universitario.El efecto contrario también existe: cuando una persona ha dormido toda su vida en una hamaca encontrará dificultades e incomodidad si comienza a dormir en cama, con trastornos de sueño, dice."El concepto cultural es extraordinariamente importante y no hay una evidencia científica de que se pueda hacer una prescripción específica para un padecimiento o para mejorar una situación de salud en particular", expresa Pérez Correa.Diálogo entre la ciencia y la sociedadLa posibilidad de que la comunicación entre la investigación científica y las comunidades sea fluida es todavía un camino muy largo que se suma a factores como la diversidad cultural de México, reconoce el médico.Aunque la diversidad es deseable, estima, también existen ideas fijas y creencias arraigadas con resistencia a modificarse, concepciones que desafían a la prescripción médica."A veces cuesta trabajo empatarlas en la medicina; es a veces difícil, muy difícil compaginarlas con la medicina científica", admite aunque reconoce que es su responsabilidad profesional la visión de los pacientes.

