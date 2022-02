https://mundo.sputniknews.com/20220214/eeuu-no-tiene-planes-de-trasladar-tropas-de-polonia-a-ucrania-1121658510.html

EEUU no tiene planes de trasladar tropas de Polonia a Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos no tiene planes de trasladar a Ucrania a las tropas estadounidenses recién llegadas a Polonia, y éstas no serán atraídas... 14.02.2022, Sputnik Mundo

"No hay intención, no hay plan, no hay aprobación para poner estas tropas en Ucrania", dijo Kirby durante una rueda de prensa. "No van a ser atraídos accidentalmente a Ucrania".Más temprano, Estados Unidos anunció que está cerrando su embajada en Kiev y trasladando las operaciones diplomáticas a la parte occidental del país, según dijo el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado."Con eso en mente, estamos en el proceso de reubicar temporalmente las operaciones de nuestra embajada en Ucrania desde nuestra Embajada en Kiev a Leópolis [Lviv] debido a la dramática aceleración en la acumulación de fuerzas rusas (...) La embajada seguirá comprometida con el Gobierno ucraniano, coordinando el compromiso diplomático en Ucrania", dijo Blinken.Blinken añadió que Washington continúa con los esfuerzos diplomáticos para reducir la crisis en curso.En los últimos meses, Occidente y Ucrania han acusado a Rusia de una acumulación de tropas cerca de la frontera con Ucrania en la supuesta preparación para una "invasión".Moscú ha negado la acusación, afirmando repetidamente que no está amenazando a nadie y al mismo tiempo expresando su gran preocupación por la actividad militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, que considera una amenaza para su seguridad nacional.Moscú también ha dicho que tiene derecho a mover tropas dentro de su territorio nacional.

