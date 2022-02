https://mundo.sputniknews.com/20220212/uruguay-en-camino-a-ser-el-hub-regional-de-criptomonedas--1121580530.html

Uruguay: ¿En camino a ser el hub regional de criptomonedas?

Uruguay: ¿En camino a ser el hub regional de criptomonedas?

Tras la instalación de un cajero de criptomonedas en el balneario de Punta del Este, el director de inBierto criptodivisas, Adolfo Varela, dialogó con GPS... 12.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-12T00:10+0000

2022-02-12T00:10+0000

2022-02-12T00:10+0000

gps internacional

uruguay

criptomonedas

bitcóin

otan

europa del este

segunda guerra mundial

paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1121580404_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_97233122b5f7115ae6981b3066c173b8.jpg

Uruguay: ¿En camino a ser el hub regional de criptomonedas? Uruguay: ¿En camino a ser el hub regional de criptomonedas?

Recientemente se instaló un cajero de criptomonedas en el país sudamericano, con la proyección de establecer otros más en el futuro próximo. Al respecto, "las criptomonedas son parte de la cuarta revolución industrial que existe hoy", indicó Varela. Asimismo, cada criptomoneda tiene su política económica propia y, a diferencia del dólar, tienen emisión limitada, "como el Bitcóin por ejemplo, que va a tener 21 millones", sostuvo el director de InBierto Criptodivisas.En ese marco, "son deflacionarias, lo cual es una característica que las hace únicas", indicó. A su vez, "son 100% exportables, ya que se pueden tener en cualquier billetera electrónica, por lo cual no ocupan espacio", añadió. Se le puede dar un uso mucho más trazable que el dinero en efectivo, "lo cual le da una fortaleza al uso tecnológico, demostrando que dentro de este sistema económico no hay lugar para los famosos hechos delictivos", explicó. Ello le otorga cada vez más confianza al sistema, remarcó.En Uruguay ya hay lugares que aceptan el Bitcóin como moneda de pagoEn este sentido, "el Bitcóin nació para desafiar al sistema financiero tal como lo conocemos, ya que es descentralizado y, por tanto, no depende de bancos centrales", indicó. Con respecto al Uruguay, "se está generando esta red de cajeros para fomentar la adopción de las criptomonedas", sostuvo. En el país ya hay restaurantes y casas de ropa que aceptan el Bitcóin como moneda de pago, explicó. Por tanto, "Uruguay tiene un potencial muy grande para transformarse en un criptohub en la región", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Eduardo Moggia, con quien dialogamos sobre latensa relación entre la OTAN y Rusia.La OTAN intensifica su presencia en Europa del EsteEl presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a la diplomacia rusa a obtener de Estados Unidos y la Alianza Atlántica garantías de seguridad consagradas legalmente, en un mensaje con motivo del Día del Diplomático, celebrado el 10 de febrero. En relación a ello, "la asunción de Biden al Gobierno de EEUU ya de entrada implicó improcedencias con respecto al presidente ruso, poniendo en la agenda el tema de Ucrania e involucrando a la OTAN en una ofensiva contra la Federación Rusa", indicó el analista.En este marco, "plantear la posibilidad de ubicar misiles de medio alcance en Rumania y Polonia, es una amenaza militar para Rusia", aseveró. Por otro lado, "se quiere sacar a Rusia del mercado de abastecimiento de gas a Europa, así como generar fraccionamientos en Europa del Este, creando una especie de revolución naranja", indicó. En este sentido, "se está jugando con fuego y Europa no debería dejarse arrastrar por la política exterior de EEUU", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis sobre el orden internacional de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial.Atentado en ParaguayEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con la periodista de ABC Color de Paraguay, Gabriela González Escalada, con quien dialogamos sobre el atentado ocurrido el pasado domingo en el Festival de Música Ja Umina. Sobre ello, "hubo un tiroteo en el que resultaron personas heridas y fallecidas, indicó. Asimismo, "resultó herida fatalmente la joven empresaria Vita Aranda, lo cual ha consternado a toda la sociedad y ha tenido repercusiones políticas", aseveró la periodista paraguaya.

uruguay

europa del este

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

uruguay, criptomonedas, bitcóin, otan, europa del este, segunda guerra mundial, paraguay, аудио