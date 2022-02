https://mundo.sputniknews.com/20220211/nunca-hemos-visto-galaxias-lejanas-con-esta-precision-los-agujeros-negros-supermasivos-bailan-1121536072.html

"Nunca hemos visto galaxias lejanas con esta precisión": los agujeros negros supermasivos bailan

La mejor foto de la galaxia OJ 287 revela hallazgos sobre los agujeros negros mostrando un chorro de plasma muy curvado con nudos de enorme brillo cuya... 11.02.2022, Sputnik Mundo

Imagina estar paseando una noche y alzar la vista a la luna llena. Imagina contar con un superpoder de macrovisión que te permitiera apreciar que hay en la superficie lunar una moneda de 20 céntimos. Pues esa es la definición y alcance de la observación que científicos de todo el mundo han obtenido de una rara galaxia llamada OJ 287. La mejor y mayor foto del universo hasta ahora tiene mucho que ofrecer.Un equipo científico internacional, que encabeza el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) en Granada acaba de publicar la imagen con mayor resolución hasta la fecha de las regiones centrales de la galaxia OJ 287. En la foto hay etiquetados no uno, sino dos agujeros negros que funcionan como sistema dual que realiza una especie de baile, con el secundario agujero orbitando en torno al primario y perforando su área de influencia dos veces cada 12 años.Lo que más ha llamado la atención es la expulsión de energía que refleja la imagen, un chorro de plasma muy curvado que presenta varios nudos, o regiones más brillantes en la zona central de la galaxia, cuya naturaleza se desconocía. "Nunca habíamos observado el funcionamiento interno del chorro en OJ 287 con tanta precisión", explica a Sputnik Thalia Traianou, investigadora del IAA–CSIC.El trabajo tiene a la comunidad científica en ebullición. Apreciar la galaxia como nunca antes permitirá refutar —o no— ciertas teorías y despejar dudas. "Hoy, una de las principales incógnitas relacionadas con la formación de agujeros negros supermasivos se conoce como el problema del pársec final", explica Traianou. El problema sugiere que todos los sistemas binarios de agujeros negros mantienen entre sí la distancia de un pársec (el equivalente a 3,26 años luz) como forma y estructura teórica. La detección y estudio de las ondas gravitacionales de OJ 287 puede confirmar o descartar esta teoría y explicar el porqué de esa separación que refleja el vídeo de arriba.Una estructura común en el interior de una rarezaEn el universo, hasta ahora, conocemos cuatro tipos de agujeros negros en función a su tamaño: el primigenio –un cuerpo teórico que vinculamos a la etapa joven y nacimiento del universo– y los tipos estelar, de masa intermedia o supermasivo. De estos tres últimos tipos sí hay observaciones. El más común es el estelar, debido a que su existencia está ligada a la muerte de una estrella y su masa es, al menos, cinco veces la del sol.Pero los centros de las galaxias están habitualmente ocupados por agujeros negros de masa intermedia o supermasivos, que ocupan entre 100.000 y miles de millones de veces la masa solar. Nuestra Vía Láctea, por ejemplo, tiene en su centro al agujero negro Sagitario A, de unos cuatro millones de masas solares y solo ahora está siendo observado por el Event Horizon Telescope.OJ 287 confirma la frecuencia de los sistema binarios, "no son tan raros en el Universo, la mitad de las estrellas conocidas son miembros de un sistema estelar binario. Estas estrellas evolucionarán juntas y eventualmente morirán, y si su masa es superior a cinco masas solares, dejarán atrás un sistema binario. Sin embargo, los pares de agujeros negros supermasivos —como los que bailan entre sí en OJ 287— no son tan comunes", detalla Traianou.OJ 287 ofrece la posibilidad de desvelar qué sucede con sistemas compuestos por agujeros supermasivos que requieren de fusiones galácticas u otros mecanismos aún desconocidos y es que la gran foto muestra a una rara avis galáctica, porque la galaxia OJ 287 es parte de los sistemas blázares.Los blázares son un tipo raro de galaxia con un agujero negro supermasivo en expansión en su centro, un motor central que eclipsa a toda la galaxia, por eso se refleja e ilustra como un espejo. En algunos casos, los agujeros están rodeados de gas que propicia la expulsión de chorros de materia. Esto es lo que sucede en OJ 287 y se calcula que sucede solo en el 10% de las galaxias activas. "Los blázares son la fuente de radiación continua más potentes del universo y, además, no alberga uno, sino dos agujeros negros supermasivos", destaca Traianou."Interferometría de muy larga base"Para llegar a un histórico grado de precisión en la observación de uno de los sistemas más singulares y reveladores del universo ha hecho falta romper muchas fronteras… y nos referimos a fronteras terrestres.El retrato de OJ 287 ha sido posible gracias a la "interferometría de muy larga base". Esto implica que los principales radiotelescopios de la Tierra operan simultáneamente como uno solo, operando como un telescopio con un diámetro equivalente a la distancia máxima que los separa.El Instituto de Astrofísica de Andalucía ha contado con datos procedentes de telescopios de toda la superficie terrestre, pero también del espacio, con la antena en órbita de 10 metros Spektr-R, del Centro Espacial Astro de Roscosmos de Moscú. El resultado del operativo ya anticipaba el logro obtenido, ya que se ha creado un radiotelescopio virtual de 15 veces el tamaño de la Tierra que ofrece una resolución de 12 microsegundos angulares, es decir, unos dos meses luz. Es por eso que podríamos ver desde nuestra ventana una moneda en la superficie lunar.Este esfuerzo transnacional permitirá entender la morfología y dinámicas de los agujeros negros como motores gravitacionales de ciertas galaxias. La singularidad de OJ 287 permitirá pasos firmes entorno a lo que en el mundo de las astrofísica se ha llegado a denominar como "puertas del infierno", los agujeros negros, ya que vienen ejemplificando la frontera del entendimiento y la comprensión humana de las preguntas de cada día, ya sabes, el quiénes somos y de dónde venimos.

