https://mundo.sputniknews.com/20220211/de-mexico-a-la-nasa-la-historia-de-estrella-la-joven-que-hace-ciencia-comunitaria-e-incluyente-1121484631.html

De México a la NASA: la historia de Estrella, la joven que hace ciencia comunitaria e incluyente

De México a la NASA: la historia de Estrella, la joven que hace ciencia comunitaria e incluyente

A sus 17 años, Estrella Salazar es la creadora de una futura aplicación multiherramienta dirigida a personas que usan la Lengua de Señas Mexicana y personas... 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T13:12+0000

2022-02-11T13:12+0000

2022-02-11T15:01+0000

méxico

mujeres

mujeres ciéntíficas

día internacional de la mujer y la niña en la ciencia

💬 entrevistas

ciencia

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1121494394_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_d2628bd96418d6bcdc035bc3faf8ea90.jpg

Cuando Estrella iba en la secundaria se dio cuenta de que su capacidad sobresalía de entre todos su compañeros. Fue gracias a los concursos en los que participó que lo tuvo claro: su vida sería hacer ciencia. Pero el interés por hacer descubrimientos viene de más atrás, cuenta Estrella en entrevista con Sputnik, tal vez desde los cinco años, cuando comenzó a comprender la discriminación hacia su hermana mayor, Perla, quien padece síndrome MERRF, una condición que afecta sus habilidades comunicativas. El primer proyecto en el que participó Estrella fue en conjunto con otras mujeres y estuvo dedicado al Alzheimer. "Así es como me empiezo a dar cuenta que de verdad podía ayudar a mi comunidad, aquí en Nezahualcóyotl (Estado de México)", relató.A los 14 años, Estrella ser convirtió en una de las personas más jóvenes en recibir entrenamiento de Laboratorio en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y a los 15 años acreditó la secundaria y la preparatoria. Un invento que apuesta a la inclusión Hace dos años, la joven y su familia se encontraron en la calle a un joven que se comunicaba por medio de la lengua de señas, pero para ese momento ni Estrella ni su mamá ni su hermana comprendían este tipo de comunicación.En ese momento, Estrella comenzó a idear una herramienta que le permitiera a las personas con problemas auditivos comunicarse. Así nació Hands with voice. A lo largo del proceso de creación de la aplicación, Estrella estuvo acompañada de su hermana, quien hoy tiene 25 años y derivado de su enfermedad padece pérdida de audición y paracusia; gracias a ella, cuenta, se planeó esto como una herramienta realmente útil y amigable para todo tipo de personas. Pero Hands with voice no es solo un invento tecnológico, es también un movimiento social, pues en su creación están involucrados más de 90 personas de diversas ramas de estudio: programación, emprendimiento, arte, cultura, pedagogía. Gracias a la aplicación, que se espera salga una primera versión a finales de 2022, jóvenes del municipio de Nezahualcóyotl se han unido al movimiento liderado por Estrella y, como colectivo, colaboran con el Gobierno local en un programa de bachilleratos incluyentes. Su viaje a la NASA Este 2022, Estrella formará parte de las 60 personas seleccionadas para el International Air and Space Program 2022, de AEXA, un Programa Educativo que se llevará a cabo en instalaciones de la NASA, en Alabama, Estados Unidos. La mexicana fue seleccionada para acudir a este programa desde el 2021; sin embargo, no consiguió los recursos suficientes para poder acudir. En los últimos 20 años, en México apenas se logró un avance del 9,1% de la participación de las mujeres en la investigación científica. A ese ritmo, la equidad se alcanzaría hasta el año 2042, de acuerdo con datos recopilados por la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Para las niñas y jóvenes que se sienten atraídas por la ciencia y la tecnología, Estrella tiene un mensaje: "La ciencia es algo que está ligado a la humanidad, a las personas. Definitivamente nunca se podrá despegar la ciencia de tu vida", asegura Estrella.

https://mundo.sputniknews.com/20220205/con-estos-robots-mexico-llegara-por-primera-vez-a-la-luna--fotos--1121227817.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

méxico, mujeres, mujeres ciéntíficas, día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, 💬 entrevistas, 👤 gente