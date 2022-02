https://mundo.sputniknews.com/20220211/constitucion-dominicana-a-las-puertas-de-su-cuadragesima-reforma-1121569635.html

Constitución dominicana, a las puertas de su cuadragésima reforma

El 18 de agosto de 2021, al completar su primer año de gobierno, el presidente, Luis Abinader, celebró la ocasión con el anuncio de la intención de retocar el texto fundamental de la república.Desde ese primer momento, el mandatario destacó que consolidar la independencia del Ministerio Público sería el primer objetivo de la modificación jurídica.Otra pieza puntual del proyecto apunta a unificar en el mismo calendario (para 2028) las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.Al propio tiempo, el jefe de Estado anunció su propósito de producir una segunda restauración institucional y material, por medio de una agenda nacional, compuesta por una docena de reformas enfocadas en la modernización a fondo el país caribeño.Propuesta sobre la mesaA finales de la pasada semana, el Poder Ejecutivo depositó ante el Consejo Económico y Social (CES) las ideas puntuales acerca de su propuesta de Reforma Constitucional para que sea discutida por la sociedad dominicana en conjunto.El proyecto concibe la modificación de las atribuciones del Procurador General de la República, cargo que de aprobarse la enmienda a la ley de leyes sería identificado como Fiscal General.Propone, además, la limitante de no aparecer en el padrón de ningún partido político en los cinco años previos a su elección, para quienes aspiren a componer la Junta Central Electoral (JCE) y las altas cortes de justicia.Uno de los flecos que le restan por ajustar al proyecto está relacionado con la forma de escoger al fiscal general.El ministro administrativo de la presidencia y líder del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM, centro), José Ignacio Paliza, propuso la idea de formar un gran "pacto nacional", para buscar consenso en la reforma constitucional.Rechazo opositorLas formaciones opositoras Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana (PLD, centroizquierda) expusieron este 11 de febrero que, aunque antes de fijar una posición oficial estudiarán a fondo la propuesta de reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo al Consejo Económico y Social (CES), por ahora "hay temas más importantes" que deben ser tratados.El secretario general de Fuerza del Pueblo, Antonio Florián, recalcó la posición de ese partido de no aprobar una modificación a la Carta Magna, la cual entienden innecesaria.En tanto, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, expuso que esa organización se opone a la modificación de la Constitución.Fuerza del Pueblo, liderada por el ex presidente de la República Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012) se mantendrá vigilante ante cualquier intento del Gobierno del presidente Luis Abinader de reformar la Constitución, dijo el vocero de la formación en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.Elección presidencialDe las 39 modificaciones constitucionales realizadas en la nación caribeña, nueve fueron diseñadas para extender el período presidencial.Abinader anticipó no aceptará ni apoyará ningún cambio a la Constitución sobre la elección presidencial.

