República Dominicana, entre lastres y sueños pendientes

La corrupción administrativa, el entreguismo, y las prácticas neoliberales, como causas fundamentales que impiden que el crecimiento económico genere desarrollo para reducir la pobreza en República Dominicana, fueron algunos de los temas abordados en el diálogo con Sputnik, durante la última visita a La Habana del fundador e ideólogo del PUN, una agrupación política de centro-izquierda y de corte social-cristiano.Para Corporan, esos tres factores combinados han impedido que el crecimiento económico sostenido de más de cinco décadas de la economía dominicana, haya generado desarrollo para reducir la pobreza crítica, o indigencia, que hoy afecta a 7% de los casi once millones de dominicanos, y la pobreza general, que sufre 28% de la población.Corrupción administrativaEn opinión del entrevistado, la corrupción administrativa, uno de los peores males que sacude a la República Dominicana, es "congénita", y una herencia de la dictadura encabezada por el general Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), que se incrementó exponencialmente al posterior sistema democrático, "edificando una cultura de la depredación salvaje del erario y el patrimonio público".Según los organismos internacionales, la corrupción administrativa dominicana se "traga" entre 50.000 y 70.000 millones de pesos anuales (de 876 millones a 1.226 millones de dólares), comentó Corporan.El dirigente también se refirió a la cuestión educativa del país, destacando el aumento del presupuesto en educación, que en 2012, tras un acuerdo con la sociedad civil, llegó a ser de 4% del Producto Interno Bruto.Sin embargo, recordó Corporan, "siete años después, la prueba PISA —un programa internacional que mide el rendimiento académico—, siguió colocando a República Dominicana en el pie de la pirámide educativa mundial, no obstante que administraron más de 940.000 millones de pesos (16.472 millones de dólares) en ese período"."Lo peor es que en el caso nuestro, este latrocinio es sistémico-estructural, soporte existencial del modelo de Estado que nació con la democracia hace 60 años y que instaló un código de poder basado en el delito público, o sea, esa estructura de dirección no puede sobrevivir sin la corrupción administrativa, es su alimento principal, es un estado patológico a la corrupción", agregó.Corporan afirmó que la "partidocracia tradicional", cimiento y soporte del Estado, "desaparecería sin la corrupción administrativa", añadiendo que para evitar controles y que esa corrupción siga existiendo, los partidos "secuestraron la institucionalidad nacional, comenzando con el poder judicial".Entreguismo y neoliberalismoCorporan mencionó al entreguismo histórico que los grupos de poder han practicado con las riquezas mineras del país, como otro de los lastres que arrastra República Dominicana.Esto permitió que estos grupos de poder, principalmente multinacionales estadounidenses y canadienses, lograran explotar esas riquezas "mediante acuerdos leoninos que no aportan lo suficiente para ayudar al progreso del pueblo dominicano, y con ello agenciarse el apoyo de las superpotencias para perpetuarse en el poder".También apunta como un factor hegemónico de los últimos veinticinco años, "la imposición", a los países "tercemundistas", de la "concepción económica del neoliberalismo".Esto "obligó" a los Estados a privatizar los patrimonios públicos, a "casi regalarlos", a "degradar" los sistemas productivos y renunciar a su rol de regulador de la economía y de su "misión social" de garantizar el bien común, "para instituir el reinado absoluto del mercado".El dirigente afirmó que según estadísticas internacionales, 80% de las riquezas del planeta está en manos del 20% de la población más rica, y viceversa, lo cual ha estructurado "un sistema económico de inequidad salvaje con los beneficios de la economía"."A eso yo lo llamo como el "indicador de la vergüenza humana", sentenció el político dominicano."Lo peor, si nos remitimos a la América Latina, considerada junto con el África subsahariana como las dos regiones más desiguales del mundo, este indicador se agrava hasta llegar a 88% de concentración de riquezas y de los beneficios de la economía", dijo el presidente del PUN.Futuro inmediato de Republica DominicanaPara Corporan, República Dominicana tiene que seguir concentrándose en el esquema económico que representan México, Centroamérica y el Caribe, en tanto que "esta es la subregión continental donde los EEUU concentra la mayor parte de sus inversiones exteriores, alrededor del 70%".El presidente del PUN aclaró que los informes actuales de organismos económicos internacionales, que reportan que la economía dominicana crecerá 5,5% en medio de la crisis económica causada por el COVID-19, resultan un indicador promisorio.Corporan es abogado, comunicador social, periodista, escritor y político; es autor, entre otros, de los libros Democracia y Política en la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, un filántropo cabalgando hacia la Historia, y Huellas del pensamiento.

