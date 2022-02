https://mundo.sputniknews.com/20220209/los-altos-precios-del-aluminio-amenazan-con-incrementar-los-precios--1121431383.html

El elevado precio del aluminio amenaza con incrementar los costes de los productos de consumo

El elevado precio del aluminio amenaza con incrementar los costes de los productos de consumo

Los precios del aluminio en los mercados internacionales alcanzaron su máximo desde la crisis de 2008 y la tendencia sigue en alza. Si esta situación persiste... 09.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-09T18:46+0000

2022-02-09T18:46+0000

2022-02-09T20:22+0000

economía

📈 mercados y finanzas

aluminio

goldman sachs

china

rusal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107762/84/1077628477_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_4aa1024de8483ffc400ff860f0f8a194.jpg

El aluminio llegó a cotizarse en 3.236 dólares por tonelada durante la jornada del 8 de febrero, acercándose al máximo de 3.380 dólares alcanzado en 2008. Es el segundo día consecutivo que alcanza el máximo en 13 años. Desde principios de año, el metal incrementó su valor un 13%, pero esta tendencia solo continúa una dinámica general: desde mediados de diciembre del 2021, el precio del aluminio subió un 25% y más que se duplicó desde mayo de 2020.La principal causa de la subida radica en que la producción no alcanza a satisfacer la demanda de un mundo que está recuperándose de la pandemia, asegura a Sputnik el jefe de investigación del grupo Next Generation, Carsten Menke. El cierre de la producción en China, la crisis energética en Europa y las sanciones a Rusia agravan la situación, agrega.Debido a la reducción de la oferta en el mercado, la imposición de tales sanciones hoy sería muy inapropiada, concluye Menke. Advierte que tal decisión podría conducir no solo a un aumento significativo en los precios del aluminio y sus derivados, sino también a más interrupciones en la cadena de suministro que irán mucho más allá del mercado del metal.Goldman Sachs prevé "un considerable aumento de los precios del aluminio"El aluminio es a menudo llamado como electricidad materializada. Y es que se requieren enormes cantidades de energía eléctrica para convertir el óxido de aluminio (alúmina) en el metal que todos conocemos.El pasado 7 de febrero la planta eslovaca Slovalco anunció que reducirá su producción en un 60% debido a los altos precios de la energía. En total, el Viejo Continente cuenta con una capacidad de producción estancada de 800.000 toneladas al año, mientras que China cesó varias plantas por unos tres millones de toneladas adicionales, calcula Goldman Sachs.Rusia es el mayor productor de aluminio fuera de China con alrededor del 13% del mercado. Aunque los analistas consideran poco probables la imposición de nuevas sanciones, el propio aumento de las tensiones en Ucrania provoca un incremento de los precios del gas y el cierre de más plantas siderúrgicas, apuntan. En el pasado, las sanciones al gigante Rusal afectaron especialmente a los productores europeos como BMW y Airbus.

https://mundo.sputniknews.com/20211228/europa-se-queja-de-que-rusia-no-suministra-el-gas-comprometido-pero-es-absolutamente-falso-1119800105.html

https://mundo.sputniknews.com/20220103/2021-crisis-energetica-de-contenedores-de-la-cadena-de-suministros-y-otros-desastres-1119871777.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, aluminio, goldman sachs, china, rusal