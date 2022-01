https://mundo.sputniknews.com/20220117/esta-hierba-poco-conocida-reduce-el-riesgo-de-contraer-cancer-y-diabetes-1120396352.html

Esta hierba poco conocida reduce el riesgo de contraer cáncer y diabetes

El tema de longevidad siempre ha sido el centro de las preocupaciones de diferentes generaciones de científicos. Un grupo de especialistas se planteó buscar... 17.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-17T15:24+0000

2022-01-17T15:24+0000

2022-01-17T15:31+0000

estilo de vida

💗 salud

cáncer

plantas

diabetes

🥚 alimentación

hierbas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1120396706_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_93da6297c3ce4aaa6d4bbb915a279fb8.jpg

Un estudio publicado en la revista Rejuvenation Research encontró que la planta Rhodiola rosea prolonga la vida de las moscas de la fruta. Los insectos que siguen una dieta rica en esta planta viven en promedio un 10% más que los que no lo hacen."Aunque este estudio no presenta evidencia clínica de que la 'Rhodiola' pueda prolongar la vida humana, el descubrimiento de que prolonga la esperanza de vida de un organismo modelo, combinado con sus conocidos beneficios para la salud en humanos, hace de esta hierba un candidato prometedor para realizar más investigaciones de antienvejecimiento", explicó el autor jefe del estudio, Mahtab Jafari, de la Universidad de California en Irvine, en un comunicado.La Rhodiola es una de las mejores hierbas beneficiosas para la salud cerebral que contribuyen a la longevidad, ya que desempeña un papel importante en la recuperación mental, establecieron los científicos."Tenemos que ser capaces de convertirnos en un sistema que funcione bien, pero también tenemos que ser capaces de salir de este y permanecer en ese estado de reposo, reflexión y neutralidad", comparte la experta en plantas Rachelle Robinett.La Rhodiola también inhibe la liberación de cortisol, una hormona que responde al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre, por lo cual es un vegetal muy importante para la salud mental, añade la científica.Un análisis de 36 estudios realizados en animales estableció que la Rhodiola mejora también la función de aprendizaje y memoria. Otra investigación reveló que esta planta ayuda a reducir la fatiga mental y física pasados 42 días.Otro estudio encontró que una sola dosis de Rhodiola mejora la memoria y tiene un efecto antidepresivo en ratones. Este hallazgo sugirió que este vegetal podría convertirse en una buena herramienta para incrementar la capacidad cognitiva y contrarrestar los trastornos del estado de ánimo en los humanos.Propiedades anticancerígenas y antidiabéticasOtros estudios de probeta y en animales demostraron que el glucósido de tirosol denominado salidrosido, un potente componente de la Rhodiola, puede impedir el crecimiento de células cancerosas en la mama, la vejiga, el estómago y el colon.Por lo tanto, los investigadores concluyeron que la Rhodiola rosea puede ser útil en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer.Quienes padecen diabetes suelen usar inyecciones de insulina o medicamentos que aumentan la sensibilidad a la insulina para controlar mejor sus niveles de azúcar en sangre. Un estudio realizado en animales sugiere que la Rhodiola también ayuda a hacerlo. En particular, los científicos confirmaron que el compuesto de salidrosido protege contra esta enfermedad, así como la nefropatía diabética en ratas.

