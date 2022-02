https://mundo.sputniknews.com/20220209/con-nados-en-aguas-casi-congeladas-esta-cientifica-mexicana-encuentra-la-recuperacion-de-long-covid-1121440382.html

En aguas casi congeladas, esta científica mexicana encuentra cómo recuperarse del 'long COVID'

En aguas casi congeladas, esta científica mexicana encuentra cómo recuperarse del 'long COVID'

Cuando Angélica Cuapio se enfermó de COVID-19 por segunda vez en abril de 2021 nunca pensó que las secuelas de esta enfermedad la llevarían a romper un récord... 09.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-09T22:03+0000

2022-02-09T22:03+0000

2022-02-09T22:38+0000

américa latina

méxico

💗 salud

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

covid-19

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1121440856_0:71:1536:935_1920x0_80_0_0_790ecbed55ca8b130672763da07d6ee9.jpg

El pasado 5 de febrero, alrededor de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, la oriunda de la Ciudad de México ganó el primer lugar en una carrera de 25 metros en estilo libre en aguas casi congeladas, en la categoría de mujeres de 40-44 años, lo que incluso le valió romper el récord de 20,18 segundos y establecer una nueva marca de 19,19 segundos. En la modalidad de 25 metros estilo pecho, también logró alcanzar un tercer lugar.La médica y científica mexicana, egresada de la UNAM, y ahora perteneciente del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas en el Instituto Karolinska de Suecia, se dedica a hacer investigación en el área de inmunología. Sus investigaciones actuales se enfoncan en la respuesta inmune en COVID-19, vacunas y long COVID.Cuapio encontró en el nado en aguas gélidas una posible estrategia para contrarrestar los efectos del llamado long COVID, como se le conoce a las secuelas y síntomas que aparecen en los pacientes de COVID-19.Según la Clínica de Mayo, se denomina como long COVID a los síntomas y malestares que persisten en pacientes recuperados de este coronavirus, como pueden ser fatiga, depresión, ansiedad, dolores en distintas partes del cuerpo, fiebre, pérdida de memoria, dolor de pecho, entre otras.Una posible terapia contra 'long COVID'Tras casi cuatro meses de padecer las secuelas de este síndrome, Angélica Cuapio, de manera independiente, comenzó un pasatiempo sumergiéndose en aguas gélidas; primero con duchazos fríos antes de sumergirse en tinacos llenos de agua helada y posteriormente en lagos congelados en su superficie. Esta actividad que inició como un hobby mejoró su ánimo y su salud notoriamente.Hasta el momento se sabe poco de las secuelas postcovid, pero los beneficios del agua fría son mejor conocidos: mejora la circulación, fortalece el sistema inmune y hasta se cree que reduce el estrés y la ansiedad."No hay estudios sobre esta asociación del agua fría con el long COVID o el efecto de la crioterapia en enfermedades específicas. Hay algunos estudios que se han enfocado en cuál es el efecto en el músculo, en el tejido graso, en el sistema circulatorio, pero no con enfermedades así bien definidas (…). [El agua fría] tiene un impacto en diferentes niveles: psíquico, físico, y en nuestro sistema inmune. Lo que se sabe son datos de forma un poco aislada", señala Cuapio, quien también resalta el aumento de endorfinas.Por ahora, se encuentra en preparación para investigar los beneficios que los baños en aguas gélidas podrían generar en personas con long COVID. Hasta el momento, cuenta con 200 testimonios de personas que, al igual que ella, encontraron en esta práctica un alivio para algunos malestares, unos de ellos las secuelas del SARS-CoV-2. La mayoría de los encuestados notó mejorías en su estado de salud, anímico y aspecto físico.¿Cómo es nadar en aguas casi congeladas?La egresada de la UNAM y con posgrados de Universidades de Alemania, Austria y Suecia, reconoce que lo más difícil fue conseguir superar el choque térmico que se siente al entrar en aguas frías, pues resulta incómodo y doloroso, pero disfrutable de forma simultánea. Una vez dominada esta etapa, sigue la preparación para poder moverse en aguas congeladas.Aunque el proceso puede resultar poco alentador porque el agua fría puede sentirse en las primeras exposiciones como piquetes de agujas, la atleta mexicana describe nadar en aguas congeladas como algo "extremadamente vigorizante" que deja una sensación de euforia, de "felicidad natural pura", una emoción "indescriptible" que te hace querer regresar."Es vigorizante, es energizante, es revitalizante. Es algo que se tiene que experimentar", sentencia entre risas Angélica Cuapio. "Todos los que puedan, háganlo, pero con su debida preparación y medidas de seguridad".Su participación y victoria en el Campeonato Sueco de Natación de Invierno no fue sólo un reto como deportista, sino también un posicionamiento para visibilizar a quienes viven la "otra pandemia", la del long COVID."No están solas, no son las únicas personas que desarrollan esto. Es un problema muy importante a nivel mundial. No ocurre nada más en México, ocurre en todo el mundo, y es un problema que está trayendo grandes consecuencias. Es un problema de salud pública, un daño colateral de la pandemia", comenta.Angélica Cuapio, quien a los 15 años casi logra colarse al equipo preolímpico de México, se propone continuar con su carrera como nadadora y se ha puesto como meta aumentar su categoría a 50 metros, mientras continúa su indagatoria para brindar una alternativa de curación a pacientes como ella."Podemos hacer algo para que estas consecuencias de la pandemia no se vuelvan crónicas. Una de ellas, quizá la más importante, es la vacunación. La vacunación nos va a permitir avanzar de forma más rápida ante esta pandemia, pero también otras formas más naturales como la exposición a naturaleza, hacer ejercicio, y si se puede, también realizar estos chapuzones en agua fría", concluye la científica mexicana.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, 💗 salud, universidad nacional autónoma de méxico (unam), covid-19, 💬 entrevistas