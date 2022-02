https://mundo.sputniknews.com/20220208/excanciller-griego-ve-posible-resolver-la-cuestion-sobre-garantias-de-seguridad-de-rusia-1121312858.html

Excanciller griego ve posible resolver la cuestión sobre garantías de seguridad de Rusia

ATENAS (Sputnik) — Es posible resolver la cuestión sobre las garantías de seguridad de Rusia en el marco de la nueva arquitectura de seguridad en Europa... 08.02.2022, Sputnik Mundo

Indicó que los principios de la resolución son refrendados en el Documento de Estambul de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) firmado en 1999, que establece que "los Estados no fortalecerán su seguridad a expensas de seguridad de cualquier otro Estado".Además la declaración destaca que "ningún Estado, grupo de Estados u organización podrá asumir una responsabilidad superior para el mantenimiento de la paz o de la estabilidad en el área de la OSCE o podrá considerar parte alguna del área de la OSCE como su propia esfera de influencia".Según subrayó el político griego, estos principios allanan el camino para alcanzar un acuerdo sobre las garantías de seguridad rusas.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, y ante todo, la entrada de Ucrania en el bloque.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. Lavrov comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.

