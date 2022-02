¿Un monumento a la paciencia de Putin? Vuelve a explicarlo todo sobre garantías de seguridad

https://mundo.sputniknews.com/20220202/un-monumento-a-la-paciencia-de-putin-vuelve-a-explicarlo-todo-sobre-garantias-de-seguridad-1121073171.html

Vladímir Putin vuelve a explicar todo sobre las garantías de seguridad. Al respecto, un analista advierte que estamos ante un proceso mundial de... 02.02.2022, Sputnik Mundo

Putin lo explica todoSeguramente todo el mundo cita este miércoles 2 de febrero al diario español El País. Y es que ha publicado los textos –en inglés y español– de las respuestas de EEUU y la OTAN a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad."Los documentos confidenciales sobre Ucrania: EEUU y la OTAN ofrecieron a Putin acuerdos de desarme", tituló el periódico y agregó que "la propuesta de Washington y la Alianza en respuesta al Kremlin, a la que ha tenido acceso El País, exige una desescalada para facilitar el diálogo".EEUU y la OTAN habrían ofrecido una desescalada militar a Rusia para resolver la crisis sobre Ucrania pero no renunciaron a la posible entrada de ese país en la Alianza Atlántica, según las cartas que Washington y Bruselas enviaron al Kremlin y a las que ha tenido acceso El País, señala la agencia Efe en su nota sobre la publicación del periódico.Ambos argumentos aparecen en las respuestas por escrito de EEUU y la OTAN enviadas a Rusia para tratar de resolver las tensiones entre los dos bloques, después de que Moscú exigiera cerrar la puerta a la incorporación de Ucrania a la OTAN y la firma de un acuerdo de seguridad con Europa.Según el rotativo, que publica imagenes obtenidas de los documentos confidenciales, tanto Washington como la Alianza ofrecen al presidente ruso, Vladímir Putin, negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros que incluyen a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE], el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EEUU-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia."Considerando el sustancial, unilateral e injustificado despliegue militar en curso en y alrededor de Ucrania y Bielorrusia, llamamos a Rusia a desescalar inmediatamente la situación de manera verificable, oportuna y duradera", señala la OTAN en su respuesta a Moscú publicada por El País."La posición del Gobierno de EEUU consiste en que solo se podrán alcanzar progresos en estos asuntos (desarme y medidas de confianza) en un entorno de desescalada de las acciones amenazantes de Rusia hacia Ucrania", advierte, por su parte, Washington. Según El País, el documento deja claro que "sigue apoyando firmemente la política de puertas abiertas de la OTAN", por lo que no excluye la futura incorporación de países como Ucrania o Georgia a la Alianza. También precisa que, en todo caso, este asunto debe abordarse en el Consejo OTAN-Rusia.Hay que recordar que EEUU y la OTAN habían pedido a Moscú no hacer públicas sus respuestas, sin embargo, tras la filtración periodística ya son de libre acceso, aunque, no contienen nada nuevo: tanto Washington como la OTAN, se mantienen en su postura.Lo importante es que las respuestas a los planteamientos clave de la propuesta rusa no pueden satisfacer a Moscú, según lo dejó claro Putin, al intervenir el martes en el Kremlin en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, al término de su reunión que duró unas cinco horas, mucho más de lo previsto."Estamos analizando atentamente las respuestas escritas de EEUU y de la OTAN recibidas el 26 de enero, pero, incluso ahora, está claro que las principales preocupaciones rusas resultaron ignoradas. No vimos la consideración de nuestros tres requisitos principales, relacionados con la prevención de la expansión de la OTAN, la negativa a desplegar sistemas de armas de ataque en las cercanías de las fronteras rusas, así como el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a su estado de 1997, cuando fue firmado el Acta Fundacional entre Rusia y la OTAN", dijo Putin.Añadió que "ante esto, ignorando nuestras preocupaciones, EEUU y la OTAN se refieren al derecho de los Estados a elegir libremente los métodos para garantizar su seguridad. Pero no se trata solo de permitir el derecho a elegir libremente los métodos para garantizar su seguridad, eso solo es una parte de la conocida fórmula de indivisibilidad de la seguridad. La segunda parte integral dice que no se puede permitir el refuerzo de la seguridad de alguien a costa de la seguridad de otros Estados.Asimismo, Putin comentó con detalle la llamada "política de puertas abiertas" que EEUU y la OTAN ponen como argumento para defender el derecho de la Alianza Atlántica de aceptar a cualquier país que exprese el deseo de militar en la OTAN."Alegan 'política de puertas abiertas'. ¿De dónde salió eso? La OTAN tiene una política de puertas abiertas". ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Si la memoria no me falla, en el artículo 10 del tratado de 1949, sobre la creación de la OTAN, está escrito que la Alianza, de acuerdo con todos los participantes y miembros de la OTAN, puede aceptar a otros países europeos en esta organización. Puede, pero no debe. El los mismos EEUU, la misma OTAN, pueden decir, incluso a Ucrania: 'queremos garantizar su seguridad, la valoramos, respetamos su aspiración, pero no podemos aceptarlos porque ya tenemos otras obligaciones internacionales asumidas previamente'. ¿Qué hay de incomprensible o incluso ofensivo para Ucrania? Y es preciso encontrar una manera de garantizar los intereses y la seguridad de todos los participantes en este proceso: Ucrania, los países europeos y Rusia. Pero esto se puede hacer solo con una actitud seria y reflexiva hacia los documentos que hemos propuesto", zanjó Putin."País agresivo que ha usado armas químicas": ¿la autoinculpación de la Casa Blanca?Una nación que "ha usado armas químicas, que ha invadido varios Estados en los últimos años, que ha tomado medidas agresivas en el escenario mundial en muchas ocasiones". A primera vista, podría interpretarse que estas afirmaciones podrían referirse a EEUU, pero se trata de acusaciones que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, lanzó contra Rusia.No sorprende esta nueva 'fake' salida de la Casa Blanca, considerando que Jen Psvaki es una verdadera veterana en la guerra de desinformación que lleva Washington contra Moscú. No obstante, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, no pudo contener su indignación ante esta mentira, denunciando que estas acusaciones "son fundamentalmente falsas" y buscan "demonizar a Rusia"."Permítanme recordarles que EEUU sigue siendo el único país que aún no ha cumplido con sus obligaciones bajo la Convención de Armas Químicas y no ha eliminado sus arsenales nacionales. La Federación de Rusia ha destruido por completo sus existencias de este tipo de armas", respondió el diplomático a través de Facebook.Agregó que "Rusia se adhiere al principio de 'no interferencia' en los asuntos de países extranjeros y sigue estrictamente el Derecho Internacional, a diferencia de EEUU, cuya historia moderna se parece más a una cronología de las operaciones militares estadounidenses en diferentes partes del mundo". En este contexto, el diplomático ruso recordó "los experimentos sangrientos" de "democratización" en Yugoslavia, Irak, Libia, Siria o Afganistán, que sólo han traído "caos, inestabilidad y pérdida de vidas". "Sólo son algunos de los países que han vivido la agresividad de la política exterior estadounidense", subrayó Antonov.New York Times: más de 100 años de noticias falsas sobre RusiaUn usuario publicó un tuit acompañado de una imagen de una noticia del periódico New York Times publicada el 28 de enero de 1922, es decir, hace 100 años. El título de la noticia es: "Ratas de Rusia invaden Budapest". Junto a esa imagen, el tuit tiene el siguiente mensaje:"Métodos de trabajo de la prensa no han cambiado en un siglo. Tal día como hoy, hace 100 años, el New York Times informaba que Budapest estaba infectada de manadas de ratas que habían emigrado desde la Rusia hambrienta. A modo de recordatorio, la hambruna de 1922 asoló la región del Volga".Es decir, las ratas tuvieron que salir de la región del Volga y recorrer miles de kilómetros hasta llegar a Budapest, lo que incluye haber atravesado el territorio de Ucrania en su totalidad.Algunos internautas reaccionaron a este tuit. "Han sustituido la lucha por el relato, la protesta por el gesto, las huelgas por las performances, la doctrina por el Tik Tok y la política por el espectáculo. La hostia que les va a dar la realidad va a sonar hasta en Saturno", respondió un usuario. Otro internauta tiró de ironía: "Si los dueños son los mismos, para que cambiar".Ahora, y tras 100 años, pasemos a algunos ejemplos de noticias falsas sobre Rusia publicadas recientemente por el New York Times, y que han sido desmentidas desde Moscú. Por ejemplo, el pasado 18 de enero, es decir, hace un par de semanas, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, desmintió los informes, divulgados por el periódico estadounidense The New York Times, sobre la supuesta evacuación de la misión diplomática de Rusia en Ucrania."Los periodistas estadounidenses perdieron la cultura de verificar los datos que publican", comentó Zajárova en su canal en Telegram. La diplomática aseguró que la embajada y los consulados generales de Rusia en Ucrania funcionan con normalidad. Agregó que si el medio hubiera pedido al Ministerio de Exteriores ruso un comentario al respecto, habría descubierto también que los diplomáticos rusos y el personal técnico y administrativo, así como sus familiares, "reciben amenazas por parte de los nacionalistas ucranianos".Horas antes, NYT había informado, citando fuentes de seguridad ucranianas y estadounidenses, que Rusia había procedido al recorte de personal en sus legaciones diplomáticas en Ucrania en las primeras fechas de este mes, antes de comenzar las negociaciones con Estados Unidos, la OTAN y la OSCE sobre las garantías de seguridad en Europa.Funcionarios ucranianos y estadounidenses consultados por The New York Times opinan que la reducción del personal diplomático podría ser "en parte propaganda, en parte preparación para un conflicto que se avecina o en parte una finta". También es posible que sean las tres cosas a la vez, añadía el periódico.Pasamos ahora a otra falsedad publicada por ese periódico. El 21 de septiembre del pasado año, es decir, 2021, Moscú consideraba una barbaridad el hecho de que el Parlamento Europeo basara su informe sobre los presuntos vínculos de Rusia y Cataluña en un artículo de The New York Times, haciendo caso omiso a la postura oficial de España, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.La diplomática recordó que días antes, el 16 de septiembre de 2021, la Eurocámara había aprobado el informe sobre las relaciones de la UE y Rusia, y en este apuntó a "las recientes revelaciones sobre contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos, incluidos miembros del servicio de seguridad, y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España"."Lo único que sirvió de fundamento para incluir este episodio en el documento fue el reciente artículo falso del periódico estadounidense The New York Times, que fue recogido por numerosos medios de comunicación españoles", afirmó.Zajárova subrayó que el Ministerio de Exteriores ruso desmintió ese artículo y pidió al diario estadounidense que lo retractara.Como dice la vieja frase, el zorro pierde el pelo, pero no las mañas…Expectativas de la cumbre Fernández-Putin: "No sólo Argentina lo necesita, sino toda Latinoamérica"Una visita "muy oportuna" que abriría paso a una "mayor aproximación a Rusia" en un contexto en el que Argentina necesita "una política exterior más clara y contundente y que no se vea condicionada por la negociación de la deuda externa". Es lo que constituiría el viaje a Moscú del presidente, Alberto Fernández, según la periodista Lidia Fagale.Fagale, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires [UTPBA], enfatizó en conversación con Sputnik que, "desde una perspectiva latinoamericana y en términos generales, tanto Rusia, como China, tienen una política exterior no injerencista", a diferencia del modelo occidental de "presiones y condicionamientos", donde el caso de Argentina, con su deuda externa "realmente impagable", representa un ejemplo muy ilustrativo del sometimiento por parte de las llamadas 'democracias occidentales'.Unas 'democracias' que ejercen una política exterior extremadamente "agresiva", como es el caso de EEUU, cuyo presidente, Joe Biden, a pesar de los problemas socioeconómicos que afronta su país, firmó una ampliación del presupuesto de Defensa, "justamente para llevar su 'modelo democrático' al resto del mundo", señaló Fagale, al denunciar que, en la práctica, esto significa nuevas agresiones, entre ellas, contra Rusia, o en el continente americano contra naciones como Cuba o Venezuela."Pensamos que hoy, desde el punto de vista geopolítico, Rusia y China están cumpliendo un papel clave en el mundo, no sólo por su capacidad de vincularse con el mundo en forma multilateral, sino por sus objetivos de paz, porque no les interesa la guerra, sino que les interesa la convivencia pacífica", subrayó.En este contexto, Fagale expresó la esperanza de que el encuentro del presidente argentino con su par ruso, Vladímir Putin, conduzca a que "se lleven adelante acuerdos mucho más contundentes, de mayor aproximación" al gigante euroasiático.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

