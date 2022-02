https://mundo.sputniknews.com/20220203/otra-vez-arrojan-huevos-al-presidente-de-morena--video-1121148072.html

Otra vez arrojan huevos al presidente de Morena | Video

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fue abucheado por militantes del partido de Aguascalientes, quienes también arrojaron huevos al político... 03.02.2022, Sputnik Mundo

Delgado Carrillo acudió a un evento con la precandidata a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Rubalcaba, en un restaurante del centro de la capital.Al salir del lugar, militantes de Morena ya esperaban a su dirigente partidista con pancartas y proclamas en su contra. En un video difundido por la periodista Azucena Uresti se observa cómo los presentes arrojan huevos al auto en el que se desplazaba Mario Delgado.La razón, de acuerdo con la comunicadora, es que no se ha anunciado quien encabezará el partido en el estado.Es la segunda vez en menos de una semana que al líder morenista le arrojan huevos y lo abuchean en eventos públicos del partido.El pasado 29 de enero simpatizantes del exprecandidato a la gubernatura de Durango, José Ramón Enríquez, se manifestaron en contra de Mario Delgado durante el evento en el que entregó a Marina Vitela la constancia como precandidata a la gubernatura.En dicha ocasión, los morenistas tildaron de "corrupto y traidor" al presidente de Morena, quien desestimó las impugnaciones que tramitó Enríquez en contra de la postulación de Vitela.Si bien no hubo un pronunciamiento oficial en contra de las agresiones y protestas, en un comunicado de prensa, Mario Delgado defendió el proceso de selección de candidatos (por encuestas) y llamó a la unidad para cerrar el paso a "oportunistas" del partido."Son tiempos de definiciones, en el que estás con el proyecto de Transformación o estás en contra. Hacemos un llamado a la unidad a los verdaderos morenistas, no a simuladores, oportunistas y ambiciosos vulgares que terminan haciéndole el trabajo sucio a la derecha", declaró.

