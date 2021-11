https://mundo.sputniknews.com/20211103/john-ackerman-mario-delgado-coopto-morena-con-una-logica-priista-autoritaria-1117845523.html

John Ackerman: "Mario Delgado cooptó Morena con una lógica priista autoritaria"

John Ackerman: "Mario Delgado cooptó Morena con una lógica priista autoritaria"

El académico mexicano John Ackerman acusó al presidente de Morena, Mario Delgado, de cooptar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con una "lógica priista... 03.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-03T15:11+0000

2021-11-03T15:11+0000

2021-11-03T15:11+0000

américa latina

política

morena

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116624901_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f06af6c9d0c1727827c7aa18b21ae91c.jpg

En entrevista con el periodista Julio Astillero, Ackerman respondió a las acusaciones que Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, hizo en su contra al señalarlo de hacer "el caldo gordo" a la oposición con sus críticas sobre el manejo interno del partido.Al respecto, el director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM aseguró que él sí conoce el movimiento obradorista y no es ajeno a él, como afirma Luján.Asimismo, la acusó de haber fallado como "guardiana de la ética" del partido ante acciones que han sido "escalofriantes" y le permitieron a Mario Delgado actuar de forma antidemocrática para, según Ackerman, crear un partido paralelo más parecido al PRI.El investigador también acusó a Delgado Carrillo de cooptar el CEN con una "lógica priista autoritaria" que impide el debate interno y la pluralidad."El partido tiene que ser un espacio de democracia, de debate interno, de pluralidad, y de principios y valores, y eso es lo decepcionante que las instituciones no están funcionando para eso dentro del partido", sentenció.John Ackerman además acusó al dirigente morenista de crear una estructura paralela al partido para iniciar una "cacería de brujas" en contra de quienes consideren parte de "Morena viejo".Como ejemplo, el académico mencionó la reunión que sostuvieron este 30 de octubre los miembros del CEN de Morena para establecer los nuevos lineamientos para la afiliación, renovación y credencialización de militantes.Ackerman aseguró que, a pesar de no contar con el quórum necesario, se aprobaron nuevas reglas que afectarán la forma en la que los integrantes de Morena podrán participar en las votaciones internas.

https://mundo.sputniknews.com/20211101/morena-la-catrina-voraz-el-pri-dedica-calaverita-al-partido-de-amlo--video-1117777157.html

https://mundo.sputniknews.com/20211102/dirigente-de-morena-se-burla-del-pan-por-anticipar-su-derrota-en-2022-1117818128.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, morena, méxico