Ministra alemana califica de inaceptables medidas rusas respecto a Deutsche Welle

BERLÍN (Sputnik) — Las contramedidas de Rusia respecto a la compañía de radio y televisión alemana Deutsche Welle son inadmisibles, declaró la ministra de... 03.02.2022, Sputnik Mundo

"La prohibición de la transmisión de Deutsche Welle en Rusia y el cierre de su oficina en Moscú son totalmente inaceptables", afirmó Roth en un comunicado enviado a Sputnik. La ministra subrayó que la decisión correspondiente, que las autoridades rusas tomaron en respuesta a la prohibición de la emisión del canal televisivo ruso RT DE en Alemania, "carece de fundamento", ya que en la actualidad, apuntó, "RT DE emite sin licencia y no la ha solicitado, con base en la cual la autoridad regional alemana de medios de comunicación tomó su decisión".La jefa del Ministerio de Cultura hizo hincapié en que DW es un organismo "independiente del Estado". En este sentido Roth insta a Moscú a "no utilizar los problemas con la licencia del canal de televisión RT para una reacción política".También apuntó que "son necesarios pasos claros de distensión en las relaciones".El canal RT DE, la versión de RT en alemán, fue lanzado el 16 de diciembre pasado, pero el mismo día YouTube lo bloqueó. Al día siguiente el regulador de los medios alemanes (MABB) anunció el inicio de una investigación contra el canal, con el argumento de que había empezado a operar sin licencia.El director general de RT, Alexéi Nikólov, señaló entonces que el canal, conforme a la ley, obtuvo la licencia de transmisión.RT DE es el cuarto medio de comunicación más visto por los alemanes, de acuerdo con los datos de Tubular Labs.El 2 de febrero el MABB prohibió las transmisiones del canal televisivo ruso por Internet, aplicaciones móviles y por Smart TV, así como por satélite. La institución adujo que RT DE supuestamente no contaba con los permisos.El 3 de febrero se supo que Moscú prohibió la transmisión de la compañía de radio y televisión alemana Deutsche Welle en su territorio en respuesta a las acciones de Berlín.

2022

Noticias

europa, alemania, rt, deutsche welle (dw)