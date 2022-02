https://mundo.sputniknews.com/20220203/el-embajador-ruso-afirma-que-la-relacion-con-espana-es-buena-pese-a-diferencias-sobre-ucrania-1121109327.html

El embajador ruso asegura que la relación con España es buena pese a diferencias sobre Ucrania

MADRID (Sputnik) — El embajador de Rusia en España, Yuri Korchaguin, afirmó que la relación entre Moscú y Madrid sigue siendo constructiva pese a las... 03.02.2022

En las últimas semanas las autoridades españolas señalaron de forma reiterada su apoyo a Ucrania en la reciente escalada de tensión en la frontera con Rusia.Asimismo, España respaldó activamente la estrategia de "disuasión" de la OTAN hacia Rusia, un apoyo materializado con el envío de tropas españolas a las misiones de la alianza en Bulgaria y el mar Negro, unos despliegues que ya estaban previstos, pero que se aceleró ante la escalada de tensión en la región.Según explicó Korchaguin, los representantes diplomáticos rusos no emitieron ningún tipo de protesta ante sus interlocutores españoles pese a no compartir su postura en esta crisis.Pese a ello, Korchaguin animó a España a no olvidar que también tiene "obligaciones en su relación bilateral con Rusia y sus países vecinos".En esa línea, recordó que España firmó distintos documentos —como la carta de la OSCE sobre Seguridad Europa de 1999 o la Declaración de Astaná de 2010, entre otros—, que le comprometen a respetar el principio de seguridad indivisible, por el que se deben tener en cuenta los intereses legítimos de seguridad de otros Estados.A su modo de ver, esto implica que España —y la comunidad internacional en su conjunto— deben tener en cuenta las preocupaciones de Moscú respecto a la expansión de la OTAN hacia sus fronteras durante las últimas décadas.En cualquier caso, Korgchaguin insistió el que el interés de los dos países pasa por mantener "una relación que ya data de varios siglos y que durante tiempo ha sido buena y mutuamente ventajosa".

