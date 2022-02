https://mundo.sputniknews.com/20220203/concejal-colombiano-delata-a-conductor-de-aplicaciones-y-lo-entrega-a-la-policia-1121152248.html

Concejal colombiano delata a conductor de aplicaciones y lo entrega a la Policía

Julián Osorio, concejal de Manizales (oeste) expuso a un chofer que prestaba servicio de transporte mediante la aplicación rusa inDriver durante un control... 03.02.2022, Sputnik Mundo

El concejal Osorio, perteneciente a las filas del derechista Partido Centro Democrático de Colombia, solicitó un viaje a través de la plataforma digital de transporte, para luego dar aviso a la Policía y llevar al chofer directamente hacia un control policial.Este tipo de aplicaciones no están reguladas —como en la gran mayoría de los países de la región, a excepción de Uruguay— por la legislación en Colombia.A través de un video —grabado por el concejal y publicado en sus redes sociales—, el concejal le enrostra la ilegalidad de su trabajo al chofer frente a los uniformados."Yo le colaboro diciéndole (al policía) que usted viene prestándome un servicio de InDriver. Y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer. Que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo", sostiene el concejal frente al agente policial.Apoyo ciudadano al chofer y repudio al concejalOsorio, que durante 12 años fue taxista y líder del gremio, se había hecho pasar como pasajero de la aplicación digital para exponer al conductor del servicio. Los cibernautas lo increparon por actuar de mala fe ante el chofer, y el concejal se vio en la obligación de cerrar los comentarios de sus redes sociales.Carlos Gutiérrez, conductor de la aplicación afectado, publicó un video horas después de lo sucedido, explicando que su automóvil fue requisado por el personal policial, apelando a la solidaridad de los usuarios, ya que según explicó, el automóvil era su única herramienta laboral.Excusas públicasHoras después, el concejal ofreció disculpas públicas a Gutiérrez por la forma en que se sucedieron los hechos, pero afirmó que no por eso deja de ser un acto ilegal.La Superintendencia de Transportes de Colombia hizo un llamado a sancionar a los conductores de aplicaciones y apeló a la fiscalización por parte de las alcaldías.La regulación de este tipo de trabajo, como ha sucedido en países como Uruguay, fracasó en una última aproximación legislativa en mayo de 2021, en un proyecto de ley que buscaba legalizar y regular este tipo de servicios de transporte

