AMLO polemiza con el filósofo Marx: "La historia sí se repite"

2022-02-03T16:35+0000

2022-02-03T16:35+0000

2022-02-03T16:35+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

méxico

historia

elecciones en méxico (2022)

De visita en Hidalgo para retomar sus giras de trabajo en fin de semana, el mandatario aseguró que la historia sí se repite, en referencia a los fraudes electorales y las irregularidades que han acompañado los comicios en la historia de México, debido a que el 5 de junio la entidad renovará gubernatura.Además de Hidalgo, el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza elecciones a gobernador en Oaxaca, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Aguascalientes.López Obrador recordó en su conferencia matutina que el dictador Porfirio Díaz peleó por el poder presidencial con la bandera de la no reelección, para luego imponer un régimen que condujo a la Revolución mexicana y a que la oposición demandara transición democrática, con Francisco I. Madero a la cabeza de la demanda."Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida y Marx, que era un gran filósofo, decía que la historia no se repetía, sólo en su versión caricaturesca. Y yo creo que en eso no fue tan atinado como en otras cosas, gran filósofo, pero sí se repite la historia", apuntó el mandatario acerca de las contradicciones del porfirismo y del riesgo en México de volver a prácticas antidemocráticas.Aunque Madero impulsó unas elecciones libres y limpias, sucedieron en medio de diversas turbulencias políticas, señaló López Obrador.Además, recordó que Madero luchó por la democracia luego de tres siglos de dominación colonial desde España sin cultura democrática, mientras que en el siglo XIX surgieron caudillos que se reiteraron varias veces en el poder, como el propio Díaz o Antonio López de Santa Anna.Por esos antecedentes Madero es uno de los tres grandes presidentes de México, junto a Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, estimó López Obrador."El presidente Juárez encarna el patriotismo, presidente Cárdenas es amor al pueblo y Madero es democracia", consideró el mandatario.

méxico

2022

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), méxico, historia, elecciones en méxico (2022)