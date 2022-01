https://mundo.sputniknews.com/20220111/el-magnate-mexicano-salinas-pliego-arremete-contra-karl-marx-y-desata-criticas-en-redes-sociales-1120201770.html

El magnate mexicano Salinas Pliego arremete contra Karl Marx y desata críticas en redes sociales

El magnate mexicano Salinas Pliego arremete contra Karl Marx y desata críticas en redes sociales

Acostumbrado a la polémica, el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, titular de TV Azteca, arremetió ahora contra el filósofo alemán Karl Marx y criticó a... 11.01.2022, Sputnik Mundo

El empresario compartió una imagen del autor de El manifiesto del Partido Comunista, firmado junto a Friedrich Engels, que acusa al filósofo germano de nunca haber trabajado.Karl Marx nunca dirigió una compañía, no ocupó un cargo político ni tuvo un empleo, sino que fue sostenido económicamente por su amigo Engels, empresario, se lee en la imagen."A pesar de nunca haber tenido experiencia de cómo funciona el mundo real, es considerado por muchos como el mayor filósofo económico, político y social de todos los tiempos", acusa la imagen que compartió el magnate."Parecido a ese montón de 'expertos' que me quieren decir cómo invertir mi dinero, cuánto pagar, cuánto cobrar y además se quejan de mis empresas… De la forma más amable, que hagan una empresa y aprendan cómo es ser empresario en México", secundó Salinas Pliego.La afirmación del titular del Grupo Salinas, conglomerado empresarial a cargo de firmas como Banco Azteca, Elektra, Italika, Totalplay o TV Azteca, produjo críticas entre diversos internautas, como el periodista Manuel Hernández Borbolla, Premio Nacional de Periodismo."Karl Marx fue un pensador brillante que padeció, como muchos otros, los estragos del capitalismo. Muchas de sus ideas siguen vigentes 200 años después. Me encanta cuando los beneficiarios de las privatizaciones ahora quieren hasta dar clases de historia y filosofía", ironizó un reportero.El editor de La Izquierda Diario Óscar Fernández desmintió que el autor de El capital nunca hubiera trabajado, pues publicaba como periodista, recordó."Marx era periodista. Escribía como corresponsal para el New York Tribune. Le clausuraron incluso una imprenta. Y, por supuesto, tenía mucha más ética que los paleros y chayoteros que trabajan par ti en Hechos", desafió el editor a Salinas Pliego.El empresario mexicano constantemente genera polémica en redes sociales e incluso ha protagonizado un debate constante con la dramaturga Sabina Berman.El 4 de enero, en el Día del Periodista, arremetió contra la revista Proceso y los llamó "pendejos", momentos después de acusar a trabajadores de las universidades públicas mexicanas de ser flojos por mantener las actividades a distancia ante la pandemia de COVID-19."No sean pendejos, Proceso, aprendan a leer. Yo dije que el gobierno no sirve para llevar empresas, y huevones los que cobran sin trabajar. Después les dije rateros. Y a ustedes en Proceso, hoy, mañana y siempre les digo que son unos pendejos inservibles y pseudoperiodistas. ¿Otra duda?", externó Salinas Pliego.

