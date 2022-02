https://mundo.sputniknews.com/20220202/expresidente-de-panama-ataca-a-amlo-mas-nos-necesita-mexico-a-nosotros-que-nosotros-a-mexico-1121086515.html

Expresidente de Panamá ataca a AMLO: "Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México"

El expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares tildó de infantil la reacción del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, luego de que la ministra... 02.02.2022, Sputnik Mundo

A través de su cuenta de Twitter, el político se pronunció contra López Obrador y la reacción ante el rechazo del historiador mexicano, a quien se le señala por acoso sexual.En un breve mensaje, Ernesto Pérez aseguró que, si bien son un país pequeño, México necesita más a Panamá de lo que Panamá necesita a México.Hasta el cierre de esta nota, no había un pronunciamiento por parte del Gobierno de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del canciller Marcelo Ebrard.El pasado 17 de enero la SRE de México presentó sus propuestas de nombramientos a embajadores, entre los que se incluía a Pedro Salmerón para ser representante diplomático de México en Panamá.Su postulación generó una serie de críticas de varios grupos feministas, quienes recordaron que el autor de La División del Norte, la tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo fue acusado de acoso sexual por parte de estudiantes del Instituto Autónomo de México (ITAM), donde impartía clases, e incluso por militantes de Morena.El 25 de enero, la canciller panameña informó que envió una carta al Gobierno mexicano sobre dicha nominación, y aunque no reveló el posicionamiento de su país, días después, el 1 de febrero, López Obrador comentó que Pedro Salmerón había sido rechazado en una actitud que comparó con la Santa Inquisición."Como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó, que porque estaban en desacuerdo en el ITAM. Ya les vamos a dar a conocer el documento que envió, que la vez pasada no lo conocía, pero ahora ya lo tengo, y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito", declaró el mandatario mexicano.Tras la declinación de Salmerón, Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá a la senadora Jesusa Rodríguez para representar a México en Panamá.

