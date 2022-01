https://mundo.sputniknews.com/20220120/la-polemica-de-pedro-salmeron-continua-el-dia-en-que-llamo-a-linchar-a-jalife-rahme-1120564926.html

El día en que Pedro Salmerón llamó a linchar a Jalife-Rahme

Crítico del Estado de Israel y de sus políticas segregacionistas contra el pueblo palestino, el analista internacional Alfredo Jalife-Rahme ha sido acusado en... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Aunque también una indefinida cantidad de veces el también columnusta de Sputnik ha revirado que no puede ser antisemita toda vez que los pueblos semíticos contemplan también su origen libanés, es una acusación que se reitera en torno suyo.En el marco de la polémica desatada por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir al historiador Pedro Salmerón en embajador de México ante Panamá, el sitio web Politburó Digital recordó una ocasión en la que el autor de La batalla de Tenochtitlán llamó a linchar a Jalife-Rahme."El exponente más mediático del antisemitismo en México es un sujeto que se llama Alfredo Jalife-Rahme, que escribe en La Jornada, mi mismo periódico, en el que sistemáticamente, no tanto en La Jornada donde lo tienen acotado, lo revisan, pero sí en las redes sociales, lo mantiene de manera abierta", declaró Salmerón al micrófono en 2014.Desde que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México dio a conocer la propuesta presidencial de enviar a Salmerón a Panamá, grupos de feministas han intentado descarrilar el nombramiento acusando que una persona señalada por acoso sexual no debe representar al país en el extranjero.López Obrador ha asegurado que se investigará el caso pero que las denuncias deben presentarse en los canales oficiales, además de que el historiador aseguró que no recibió ninguna queja en las evaluaciones de profesores que durante años le hicieron sus estudiantes en el ITAM.

