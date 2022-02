Jesusa Rodríguez, la posible nueva embajadora de México que comparó la marihuana con el clítoris

"Hace apenas 20 años, las mujeres no sabíamos cuál era la anatomía del clítoris, a ese grado se oculta la información con fines patriarcales, capitalistas. Antes no sabíamos cómo usarlo, lo mismo pasa con la marihuana, hay información programada de manera que la gente no sepa las maravillas de la planta", dijo Jesusa Rodríguez durante el Foro Mariguana México.