https://mundo.sputniknews.com/20220202/diputada-del-pan-confunde-al-hijo-de-amlo-con-poeta-ramon-lopez-velarde-y-pide-investigarlo--video-1121084565.html

Diputada del PAN confunde al hijo de AMLO con poeta Ramón López Velarde y pide investigarlo | Video

Diputada del PAN confunde al hijo de AMLO con poeta Ramón López Velarde y pide investigarlo | Video

La diputada del PAN Cecilia Patrón confundió al poeta mexicano Ramón López Velarde con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López... 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T22:10+0000

2022-02-02T22:10+0000

2022-02-02T22:11+0000

américa latina

méxico

política

morena

andrés manuel lópez obrador

cámara de diputados

💢 insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1121085045_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_27d8262e8e9e7622cf8bd931f2cc9542.jpg

Durante el inicio del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, la panista presentó un punto de acuerdo para exigir que se investigue la casa en Houston en donde vive López Beltrán, propiedad de su pareja, la empresaria Carolyn Adams.En su intervención, Cecilia Patrón reprochó a la bancada de Morena que no sean congruentes con su discurso de austeridad en este caso, pero se equivocó y en lugar de nombrar al hijo del presidente mencionó a Ramón López Velarde, autor del icónico poema Suave patria que falleció hace más de un siglo.El momento fue captado en video y difundido en redes sociales, aunque en la cuenta oficial de los diputados del PAN el error fue editado.Un reportaje de los medios Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expuso que Ramón López Beltrán vive en una casa valuada en más de 20 millones de dólares, propiedad de Carolyn Adams, una empresaria del sector petrolero.Al respecto, y ante las críticas contra la austeridad que proclama su Gobierno, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su hijo no cometió ningún delito pues el inmueble no se adquirió con recursos públicos.

https://mundo.sputniknews.com/20220131/asi-respondio-el-hijo-de-amlo-a-las-acusaciones-por-vivir-en-una-mansion-de-texas--1120977867.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, morena, andrés manuel lópez obrador, cámara de diputados, 💢 insólito