Rusia niega haber respondido a las contrapropuestas de EEUU sobre las garantías de seguridad

Rusia niega haber respondido a las contrapropuestas de EEUU sobre las garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó desmintió en declaraciones a Sputnik, que Moscú haya enviado una respuesta a las... 01.02.2022

Un portavoz del Departamento de Estado aseguró el 31 de enero a Sputnik que EEUU había recibido de Rusia una respuesta por escrito, pero rehusó comentar su contenido dejándolo a discreción de Moscú. El funcionario agregó que Washington sigue comprometido con el diálogo para abordar estos asuntos y mantendrá estrechas consultas con sus aliados y socios, incluida Ucrania.Una fuente diplomática de alto nivel aclaró que el único mensaje enviado desde Moscú a la OTAN en estos últimos días es una petición del canciller Serguéi Lavrov, para que la Alianza explique su visión de un concepto clave defendido por la parte rusa, de que la seguridad es indivisible."Presentarlo como una reacción por escrito de nuestra parte es incorrecto. Seguimos analizando sus respuestas (...) y, paralelamente, hemos formulado una pregunta en el mensaje del ministro a colegas de la OTAN. No se ha enviado ningún otro papel", dijo la fuente.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.Durante la primera quincena de enero, esas propuestas se debatieron en las negociaciones de Rusia con EEUU y la OTAN, así como en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la reciente iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al día siguiente que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.Aparte de Estonia, Letonia y Lituania que ingresaron en la OTAN en 2004, dos naciones más de la antigua Unión Soviética –Georgia y Ucrania– manifestaron hasta la fecha su intención de adherirse a la Alianza. Durante la cumbre de Bucarest, en 2008, la OTAN saludó sus planes y anunció un período de compromiso intensivo con ambos países para que puedan formalizar el ingreso en una fecha aún sin determinar.

