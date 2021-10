https://mundo.sputniknews.com/20211001/economista-hiperinflacion-en-venezuela-es-producida-por-ataque-de-eeuu-al-bolivar-1116662320.html

Economista: hiperinflación en Venezuela es producida por ataque de EEUU al bolívar

CARACAS (Sputnik) — La hiperinflación que sufre Venezuela desde 2013 es una consecuencia del ataque de Estados Unidos al bolívar, la moneda local, al manipular... 01.10.2021, Sputnik Mundo

"El ataque al bolívar es una de las armas de esta guerra no convencional, inducida por Estados Unidos. Manipulan el tipo de cambio, que aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo sirve como referencia de los precios. A medida que varía el tipo de cambio, los precios de los bienes y servicios también varían", sostuvo Curcio.El precio del dólar paralelo (no oficial) en Venezuela lo fijan varios portales web, y de acuerdo con el Gobierno, estas páginas son manejadas desde Estados Unidos para desestabilizar la economía del país caribeño.Curcio, autora del libro "Hiperinflación: arma imperial", indicó que esos portales web causan una depreciación del bolívar, al establecer un valor falso con respeto al dólar.La economista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, señaló que el ataque a la moneda local tiene efectos devastadores sobre la economía de este país sudamericano, siendo el primero la hiperinflación.Esto genera el deterioro del poder adquisitivo y de los salarios.Curcio detalló que el ataque a la moneda local también ha ocasionado la caída del gasto público, la producción nacional y la dolarización.En medio de una economía hiperinflacionaria, el Gobierno autorizó en 2019 los pagos en dólares, algo que había estado prohibido desde 2003, cuando se puso en vigor un estricto control cambiario.Por ello, los comerciantes fijan los precios según la tasa de dólar del día, bien sea la paralela o la oficial que emite el Banco Central de Venezuela (BCV).La inflación acumulada en 2020 en Venezuela fue de 2.959,8%; mientras, en los primeros cinco meses de 2021 se ubicó en 264,8%, de acuerdo a cifras del BCV.Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que para 2021 la economía venezolana se contraerá 10%.ReconversiónLa hiperinflación en Venezuela provocó que los montos en bolívares se hicieran casi incalculables.Ante esa situación, el Gobierno de Nicolás Maduro decidió eliminar seis ceros al bolívar, mediante una reconversión monetaria que entró en vigor desde este 1 de octubre, junto al denominado bolívar digital.De acuerdo con el Banco Central de Venezuela todo lo expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón, lo que significa que si un producto tiene un valor de 30.000.000 ahora será de 30 bolívares."Es una respuesta a los efectos del ataque al bolívar que causa la hiperinflación y la cantidad de ceros a la derecha (en los montos) y la expresión (cambio) monetaria lo que hace es reducirlos", indicó la economista.No obstante, Curcio admitió que es difícil cuánto se sostendrá la reconversión monetaria frente a la inflación.Un día antes de que entrara en vigencia este cambio de la moneda, el precio del dólar pasó de 4.400.00 a 5.000.000 de bolívares, considerado uno de los incrementos más altos en lo que va de este año.El Banco Central de Venezuela ha asegurado que con este cambio la moneda local no se está depreciando, sino que se está simplificando para facilitar el uso a los venezolanos.Se trata del tercer cambio monetario que realiza el Gobierno en 13 años.

