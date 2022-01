https://mundo.sputniknews.com/20220131/la-apuesta-de-espana-de-utilizar-el-estiercol-de-las-vacas-para-abastecer-de-biometano-la-red-de-1120941058.html

La apuesta de España de utilizar el estiércol de las vacas para abastecer de biometano la red de gas

La apuesta de España de utilizar el estiércol de las vacas para abastecer de biometano la red de gas

La granja Torre de Santamaría en Lleida, en el noreste de España, se ha convertido en la primera del país en producir y abastecer de biometano la red de gas... 31.01.2022, Sputnik Mundo

El biometano lo producen a partir del estiércol que generan más de 2.000 vacas de esa granja de Lleida. El proceso consiste en recoger los residuos de excrementos, mezclarlo, introducirlos en unos contenedores herméticos llamados digestores en el que se aplican temperaturas de entre 38 y 40 grados centígrados sin oxígeno. De esta forma logran obtener un biogás de forma permanente.El resultado que arroja este procedimiento, explican los expertos, es un gas compuesto por un 54% de metano y el resto de CO2 y otros gases. Agregan que, como este biogás no se puede inyectar directamente en la red de gas natural porque no cumple los estándares necesarios, se le agrega un paso más en el proceso de depuración y así obtener un gas más libre de metano, el llamado biometano.La empresa Axpo Iberia, operadores del proyecto, cuenta con cuatro plantas ubicadas en Vallfogona de Balaguer, en Cataluña. A través de ellas se ha logrado introducir anualmente 30 GWh de gas renovable en la red de Nedgia, la filial de la empresa Naturgy. Precisan los expertos que esta cantidad de energía equivale a lo que necesitaría un ferry para poder ir de Barcelona a Menorca 60 veces.A su vez, aseguran que este biometano tendría las mismas características que tiene el gas fósil procedente de Argelia o Rusia; y que la diferencia entre la planta de Lleida con las otras cinco que ya existen en España, es que esta sería la primera que produce biometano a partir de excrementos de la ganadería. El resto de las plantas lo hace a partir de otro tipo de residuos.Los encargados de este proyecto también resaltan que si todas las grandes granjas españolas procesaran los excrementos de los animales se podría generar hasta el 10% del gas que se consume al año.Hasta el momento, el operador suizo Axpo Iberia ha invertido aproximadamente cuatro millones de euros en la planta de vacas de Lleida. Los operadores destacan que el dueño de la granja no ha tenido que desembolsar nada de dinero, sino comprometerse a aportar los residuos de sus vacas, unas 70.000 toneladas al año.La apuesta es poder replicar estas plantas en distintos puntos de España, como ya lo han hecho otros países europeos. Citan el ejemplo de Francia, donde hay cerca de 300 plantas de biometano, y Alemania, que tiene más de 200.Según los directivos de Axpo Iberia, para poder avanzar en ese sentido será fundamental contar con un "sistema de certificación de origen" ya aplicado en otras energías.

