¿Funcionaría la propuesta española a la Comisión Europea para comprar gas como las vacunas?

El Gobierno español propone a la Comisión Europea crear un sistema de compra conjunta de gas natural para contener los precios de la energía eléctrica. Las... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T07:30+0000

2021-09-30T07:30+0000

2021-09-30T07:30+0000

españa

opinión y análisis

gas licuado

mercados y finanzas

gas natural

teresa ribera

la subida del precio de la luz en españa

energía

La idea es centralizar la compra del gas a semejanza del esquema unificado de adquisición de vacunas para el bloque comunitario. Así lo proponen en un documento que lleva su firma las vicepresidentas primera y tercera de España, Nadia Calviño y Teresa Ribera, ministras de Asuntos Económicos y Transición Ecológica, respectivamente.Asumiendo la imposibilidad para Europa de "reducir la dependencia" de este combustible a corto y medio plazo, la misiva insta a Bruselas a "aumentar el poder de negociación" de la Unión Europea para obtener un precio más ventajoso y disponer de mayores "reservas estratégicas" con las que evitar las consecuencias de las "fluctuaciones del mercado". En su carta, adelantada por el diario El Confidencial, las ministras aluden también a los "productores de gas", a quienes acusan de imponer precios "abusivos" y, al mismo tiempo, de utilizar el suministro como "herramienta de negociación política en otros asuntos". Es decir, implícitamente señalan a Rusia como causante del actual alza de precios de la energía.Calviño y Ribera critican el actual mercado europeo de la energía y subrayan la necesidad de aprobar varias medidas de urgencia, pues consideran insuficientes las existentes (como la intervención para fijar los precios para consumidores domésticos con pocos recursos). También advierten que la actual escalada de precios de la energía puede provocar la reacción de la población, al estilo de las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia.¿Rusia es culpable?En realidad no es la primera vez que miembros del Gobierno español aluden a la necesidad de cambiar el modelo energético europeo y a una supuesta responsabilidad de la Federación Rusa en la vertiginosa escalada de precios de la energía eléctrica.En agosto, en el transcurso de una entrevista radiofónica en la Cadena SER, la propia Teresa Ribera lamentó no disponer de más herramientas para abaratar el precio y dijo: "Podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas en el mercado europeo o a la Comisión Europea de una política intervencionista en los mercados de CO2, pero eso no es realista". Es decir, falta gas en los mercados europeos y en sus reservas. La cuestión es saber si esta escasez obedece a una decisión política o si el asunto es mucho más complicado."Obviamente, el problema no es 'culpa de Putin'", afirma Antonio Turiel, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC). "No me parece en modo alguno que el comportamiento de Rusia esté siendo desleal con Europa", declara a Sputnik, si bien admite que "la tentación" de usar el gas como arma de presión política "siempre estará ahí". Turiel, especialista en temas de hidrocarburos, recuerda que no hay que perder de vista el declive productivo de los principales suministradores de gas por gasoductos a la Unión Europea. "Rusia, igual que Argelia o cualquier otro país exportador de cualquier materia prima, defiende sus legítimos intereses económicos y tiene que dar prioridad al abastecimiento de gas de sus propios ciudadanos e industria, como es lógico y natural. Por ese motivo, no reacciona con gran entusiasmo a la petición repetida tanto de la UE como de organismos tales como la Agencia Internacional de la Energía [IEA] de enviar más gas a Europa", explica. En un comunicado emitido el 21 de septiembre, la IEA confirmó que Rusia está cumpliendo con sus contratos a largo plazo con los países europeos, si bien puntualizó que sus exportaciones eran inferiores a las de 2019. Directivos de Gazprom aseguraron en mayo que el suministro a través del territorio ucraniano no ha experimentado ninguna reducción. Y el 23 de septiembre la compañía registró los máximos volúmenes de los últimos dos meses en el suministro de gas natural a los almacenes del norte de Europa. A día de hoy, solo una cuarta parte del gas que se extrae en Rusia se almacena en los depósitos de su territorio, los cuales está previsto llenar al 100% de su capacidad para el 1 de noviembre. En junio lo estaban a la mitad. Los picos del gasVarios factores intervienen en la formación del precio de la energía eléctrica. Los precios del gas, los costes por derechos de emisión de CO2 (superan ya los 60 euros por tonelada), una serie de impuestos (que el Gobierno español ya atenuó) y el sistema de subasta marginalista de fijación de precios eléctricos, común en toda la Unión Europea.Sin embargo, las diferencias del precio de la electricidad entre países son ostensibles, como también lo son los del gas. A fecha de 23 de septiembre, España pagaba el gas a 71,54 euros el Mwh, el precio más caro de toda la UE. Bélgica lo hacía a 47,79 euros. "La razón probable de que el gas sea más caro en España que en otros países posiblemente se debe a que España tiene un número mayor de instalaciones de regasificación para buques metaneros. El gas que va por barco es siempre mucho más caro que el que va por gasoducto, por todos los costes operativos de licuar el gas en origen, mantenerlo licuado a 160 ºC bajo cero durante toda la travesía y volver a gasificarlo en el puerto de llegada", señala Turiel.Las reservas almacenadas de gas natural en Europa se hallan en mínimos de 10 años. Como explica Antonio Turiel, el continente ha alcanzado su máxima capacidad de aprovisionamiento porque sus dos máximos suministradores, Rusia y Argelia, ya han alcanzado sus respectivos picos de producción y por el momento no pueden exportar más. De resultas, Europa recurre a la importación masiva por vía marítima de gas de esquistos estadounidense, cuyo transporte y abastecimiento son mucho más caros, disparándose los precios no solo en Europa, sino también en Asia.¿La compra centralizada es la solución?La escasez de gas puede crear para las economías una situación de debilidad estructural con el riesgo añadido de hacerlas colapsar. Turiel sostiene que el problema de Europa es que sus principales suministradores de gas han alcanzado su pico de producción antes que otros productores internacionales.En su opinión, lo que se busca es "evitar que algunos países de la UE sufran más que otros, distribuyendo los recursos de gas de toda la UE y, segundo, repartir la factura gasística entre todos los países de la UE, lo cual lógicamente convendría a España, ya que paga el gas más caro". La conclusión de contratos a largo plazo es otra forma de asegurarse un suministro de gas prácticamente ajeno a las oscilaciones del mercado. España ya lo hace con Argelia, su principal abastecedor del combustible azul, con quien ha suscrito un acuerdo hasta 2030. Con un volumen de 13.000 millones de metros cúbicos anuales, Argelia cubre entre el 40 y el 50% de las necesidades del país ibérico.¿Cambio de suministro?La recomendación soterrada de Calviño y Ribera de evitar la dependencia del gas ruso deja pocas opciones. Argelia suministra gas a España y Europa a través de dos gasoductos con una capacidad anual de unos 8.000 millones de metros cúbicos (m³) cada uno. En 2021 Gazprom bombeó al Viejo Continente 183.000 millones de m³, un tercio de sus necesidades energéticas. El país magrebí también exporta gas a Italia y Portugal, con lo que el volumen total dirigido a Europa asciende a entre 20.000 y 22.000 millones de m³.Pero Argelia no puede incrementar su producción, una vez alcanzado su pico. Noruega extrae anualmente entre 110.000 y 115.000 millones de m³, un volumen que no bombea en su totalidad a la UE. Es decir, es imposible que estos dos países puedan satisfacer ellos dos solos la demanda energética europea. Queda el gas licuado de otros países, más caro. Como recuerda Antonio Turiel, Europa ha tenido que recurrir a su "importación masiva" por vía marítima. EEUU dispone de mucho, pero su capacidad para transportarlo es limitada, como también es limitada la capacidad de Europa para recibirlo. Se da así la paradoja de que en EEUU sobra gas, pero Europa no puede captar ese exceso.España ha ampliado notablemente sus infraestructuras de regasificación en los últimos años, con seis grandes plantas construidas o ampliadas que están conectadas a la red gasística nacional. Antonio Turiel explica que la inversión se puede justificar habida cuenta de que lo exige la demanda, que además sigue creciendo.

