Canciller británica: el Reino Unido examina toda opción para brindar ayuda a Ucrania

Canciller británica: el Reino Unido examina toda opción para brindar ayuda a Ucrania

LONDRES (Sputnik) — El Reino Unido no descarta ninguna opción para brindar asistencia a Ucrania en caso de una agresión por parte de Rusia, declaró la ministra... 30.01.2022

"No descartamos absolutamente nada" dijo Truss a la cadena Sky News, al agregar que el Reino Unido ya está apoyando a Ucrania "en áreas como ciberseguridad e inteligencia".Según Truss, el Reino Unido ya ha entrenado a más de 20.000 militares ucranianos y seguirá colaborando con sus aliados de la OTAN para prestar asistencia a esa nación de la antigua URSS.Destacó que el proyecto de ley, que está elaborando el Foreign Office británico, aumentará considerablemente la cobertura de sanciones antirrusas.Además, la canciller del Reino Unido anunció que no descarta que la propiedad de los oligarcas rusos en Londres podría ser confiscada en el marco del endurecimiento de las sanciones.El 20 enero el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que Londres no dispone de "planes de enviar a la región unidades de combate británicas", pero prevé reforzar las sanciones contra Moscú si la tensión en torno a Kiev desemboca en una incursión.Al mismo tiempo, este 30 de enero Johnson anunció que el Reino Unido considera enviar más tropas y material bélico a Europa en relación con la situación actual en torno a Ucrania.Alrededor de 22.000 militares ucranianos fueron entrenados en el marco de la misión Orbital del Ministerio de Defensa británico en Ucrania, que se lanzó en 2015. En enero, el Reino Unido envió más instructores militares y 2.000 misiles a Ucrania.Ucrania y países occidentales últimamente dicen estar preocupados por la intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Rusia no excluye que la "histeria" en torno a Ucrania, promocionada por Occidente, tenga como objetivo encubrir a Kiev con el sabotaje de los Acuerdos de Minsk, tratado que abre la vía para una solución pacífica del conflicto en Donbás.

