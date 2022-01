https://mundo.sputniknews.com/20220129/la-cientifica-rusa-que-siembra-semillas-de-sabiduria-en-colombia-1120912077.html

La científica rusa que siembra semillas de sabiduría en Colombia

La científica rusa que siembra semillas de sabiduría en Colombia

Elena Stashenko nació en la Unión Soviética, pero llegó a Colombia en 1982. En el país latinoamericano, forjó su carrera en los laboratorios de la Universidad... 29.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-29T01:46+0000

2022-01-29T01:46+0000

2022-01-29T01:46+0000

américa latina

rusia

📝 reportajes

colombia

inmigrantes

rusos

química

bucaramanga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1120912323_552:88:3026:1480_1920x0_80_0_0_5e650f615c2b46d52fee9ab342e73cca.jpg

Nació en 1958, en Moscú, capital de Rusia —por entonces la Unión Soviética—. Su niñez y adolescencia estuvo marcada de manera íntima por el oficio de sus padres: Stashenko creció entre los laboratorios. Su madre estudió química y estuvo a cargo de un notable instituto ruso, mientras que su padre fue un físico y abogado que dedicó parte de su vida a la criminalística.Dividía sus gustos entre la cartografía, la geografía, la matemática, el arte y el patinaje sobre hielo. Pero finalmente y por la influencia de su madre, Stashenko estudió química y a eso dedicó el resto de su vida. Se enamoró de un colombiano y en 1982, como acto de rebeldía y curiosidad, viajó a Colombia, un país que poco conocía y cuyo idioma apenas balbuceaba.Llegó a la ciudad de Bucaramanga —a 450 kilómetros de la capital Bogotá— y hoy, 40 años después de su arribo al país latinoamericano, es una de las más notables científicas de la escena académica colombiana, vinculada a la reputada Universidad Industrial de Santander (UIS), en donde ha hecho parte del Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas y el Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales.Entre la química y el patinaje sobre hieloStashenko hubiese querido ser una patinadora profesional, pero el tiempo que demandaban los entrenamientos y la ciencia la hizo desistir. "Siempre fui buena estudiante en el colegio, pero también tenía sobrepeso. La Unión Soviética siempre se destacó por sus deportistas, por el patinaje artístico, pero el entrenador me vio y no cumplí con sus criterios", narra la científica.Sin embargo, una oportunidad nació de esa primera decepción. "Otro entrenador presenció la escena y me dijo que podía practicar patinaje de velocidad. Y eso hice durante 15 años. Llegué a ser máster, pero no seguí porque el deporte profesional demanda mucho tiempo, hay que dedicarle la vida entera, y yo quería estudiar, entrar a la universidad y hacer una carrera científica", dice Stashenko.Y aunque no se fue por el camino del deporte, este sí le enseñó lo que era la disciplina. Estudió química y luego un doctorado en ciencias.De Moscú a Colombia"¿Qué no haces cuando tienes 20 años?", anota la científica. Para ella, su decisión de llegar a Colombia, además de ser producto del amor, fue un acto de curiosidad, de rebeldía y de ganas de probar el mundo."En la Unión Soviética no teníamos muchas salidas al extranjero. Yo hacía viajes mentales por el mundo y mi decisión de partir fue muy dura para mis padres porque yo era hija única y ya tenía mi primera hija también", comenta la doctora a Sputnik.De Colombia tenía muy poco conocimiento, básicamente lo que le llegaba a través de su pareja de ese entonces y de Gabriel García Márquez, el nobel de Literatura que escribió Cien años de soledad. "En esa época se vivía el boom de la literatura latinoamericana y García Márquez fue rápidamente traducido al ruso. Todo el mundo lo leía. Por supuesto, es muy difícil llegar a un país cuando no hablas el idioma. Muchas cosas asustan".Pero su adaptación fue fácil y, ya en Bucaramanga, luchó contra varios estereotipos, como aquel que hace pensar que los rusos son personas rígidas y de poco humor.Hacer ciencia en Colombia¿Por qué ser científico en Colombia y no en Rusia? A pesar de que la profesora Stashenko tiene claro que Colombia es un país en donde la inversión en ciencia y tecnología no ha sido una prioridad de los gobiernos, reconoce que la ciencia ha ido buscando su espacio.Sin embargo, considera que emprender el camino de la ciencia en ese país siempre significa un reto. "Aquí todo es un reto social, es un país turbulento políticamente, donde hay mucha inseguridad. Pero para la ciencia se necesitan años de paciencia, colegas, aliados, luchar por el financiamiento. Se nos va la vida en esto, pero se deja una base y con eso quedo contenta".También es consciente de que es posible que no logre lo que podría lograr un científico en Alemania o Francia, pero le interesa enseñar con su ejemplo a los futuros científicos colombianos. "Sin ese romanticismo desaparece tu alma", señala la científica.Stashenko vs. la industria farmacéutica en ColombiaLa disciplina que la científica, una de las más influyentes del mundo, ha mantenido la llevó a descubrir que un popular medicamento que era vendido en Colombia como natural contenía diclofenaco.El hallazgo fue un escándalo en Colombia, que estalló en 2020 y que obligó a que la farmacéutica Pronabell S. A. dejara de fabricar su exitoso Dololed, que supuestamente era elaborado con caléndula y utilizado para tratar malestares comunes, como el dolor de cabeza.En 2019, un hombre que consumía el medicamento dijo sentir algunos efectos secundarios, como vértigo, mareo y dolor en el pecho y en el estómago. Por esa razón, llegó a la UIS para pedir que se analizara la composición del medicamento que le habían recetado.Con una humildad admirable, Stashenko cuenta su historia en Colombia y recuerda sus días en la Unión Soviética. Sus hijas, paradójicamente, no estudiaron ciencias básicas, sino que optaron por las ciencias sociales.Está convencida de que, a pesar de las oportunidades que tuvo para consagrarse como científica en Europa, Colombia merece lo que ha hecho a través de su trabajo e invita a los científicos colombianos a que se queden en el país para construir la ciencia y dejar semillas en los estudiantes.

https://mundo.sputniknews.com/20211111/dostoievski-o-la-brisa-rusa-en-la-cultura-colombiana-1118147278.html

https://mundo.sputniknews.com/20210721/la-medicina-tradicional-fortalece-a-la-guardia-indigena-de-colombia-1114366424.html

colombia

bucaramanga

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Germán Gómez Polo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115618994_304:81:717:494_100x100_80_0_0_d82fd10420c1d5726173b7aa72d36632.jpg

Germán Gómez Polo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115618994_304:81:717:494_100x100_80_0_0_d82fd10420c1d5726173b7aa72d36632.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Germán Gómez Polo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115618994_304:81:717:494_100x100_80_0_0_d82fd10420c1d5726173b7aa72d36632.jpg

rusia, 📝 reportajes, colombia, inmigrantes, rusos, química, bucaramanga