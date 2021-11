https://mundo.sputniknews.com/20211111/dostoievski-o-la-brisa-rusa-en-la-cultura-colombiana-1118147278.html

Dostoievski o la brisa rusa en la cultura colombiana

2021-11-11T22:08+0000

2021-11-11T22:08+0000

2021-11-11T22:08+0000

Considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal, las obras de Dostoievski (1821-1881), que giran en torno a la influencia del contexto social, espiritual y político de la fría Rusia, siguen siendo asimiladas hasta nuestros días en la cálida Colombia, donde varios sectores sociales del país leen y releen su obra de manera entusiasta.Ampliamente conocidoObras suyas como "Crimen y castigo", "El doble" y "Los hermanos Karamázov" son ampliamente nombradas en centros de estudio, pero debido al bajo nivel de lectura del país, que según un informe de 2020 del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc, dependiente de la Unesco) alcanza sólo los 2,2 libros por habitante leídos por año, Dostoievski, aunque conocido, no resulta tan popular."Colombia es un caso aparte y la literatura rusa aquí nunca ha sido muy popular. Hay casos aislados, de personas muy interesadas en la literatura rusa, entusiastas diría yo. Creo que esto obedece al bajo nivel de lectura entre la población", dice, por su parte, la profesora y traductora rusa Irina Luna, fundadora de Poklonka Editores, en Bogotá.Según Irina, lograr que la obra de autores como Dostoievski sean más difundidos en el país implicaría "ampliar un poco los programas de estudios literarios, porque casi todos están enfocados a la literatura francesa, inglesa o estadounidense".Aunque Flórez concuerda con Irina en que hace falta una política de impulso a la lectura por parte del Ministerio de Cultura de Colombia para divulgar a autores como Dostoievski, difiere en que el bajo nivel de lectura sea endémico del país y dice que, por el contrario, resulta ser una tendencia regional e incluso mundial.Según un estudio realizado por Cerlalc en base a encuestas en once países de la región entre 2000 y 2012, Argentina lidera en consumo de libros: un promedio de 55 por ciento de los encuestados en ese país dijeron leer al menos un libro al año. Le siguen Chile y Uruguay (51 por ciento), Brasil (46 por ciento), Colombia (45 por ciento), Perú (35 por ciento) y México (27 por ciento).Presencia destacadaSin embargo, y pese al desaliento que entregan las estadísticas, cabe decir que la presencia de Dostoievski en las tradiciones literarias de Colombia "son muy destacadas", señala Flórez."En una ceremonia fúnebre masiva en 1937 en Bogotá, Alberto Lleras Camargo, quien por entonces era periodista en diarios de Bogotá y de Buenos Aires, rindió tributo al gran caricaturista colombiano Fernando Rendón, de El Tiempo, de quien asoció su personalidad y perfil con un personaje Dostoievski, lo que deja ver la importancia del escritor ruso desde aquel entonces en nuestro país", explica el literato.Ni qué decir entonces de la influencia que representó en la obra del poeta León de Greiff, cuyo poema más popular, "La canción de Sergio Stepansky", tiene recurrentes alusiones a los personajes que Dostoievski expone en sus libros."Dostoievski es un autor que pertenece no a un país, sino a la cultura de la humanidad", destaca Flórez, quien recuerda incluso el modo en que García Márquez, siendo aún adolescente, conoció del célebre autor ruso mientras viajaba en un barco fluvial desde el Caribe colombiano hacia el centro del país para radicarse en Zipaquirá, un municipio vecino de Bogotá."García Márquez recuerda en sus memorias, evocando su viaje por el río Magdalena, cómo un hombre se sentaba todas las tardes en la proa del barco a leer un libro, y cuando él le preguntó qué leía aquel sujeto le respondió: 'Leo El Doble, de Dostoievski', una obra de ficción en la que ocurren hechos reales y metafísicos al mismo tiempo", Señala Flórez.Diáspora, la promotoraPara Irina, gracias a la iniciativa de la diáspora de rusos en Colombia y de colombianos que viajan a Rusia, autores como León Tolstói (1828-1910) y Dostoievski son conocidos y resultan aún contemporáneos para la sociedad del país sudamericano."La tendencia suya de poner todo en duda, de plantear los temas trascendentales, sigue vigente en la sociedad actual. Incluso todos los personajes de Dostoievski son neuróticos, como el hombre moderno, y viven atormentados por sus inquietudes existenciales, todo se lo cuestionan", dice Irina entre risas.Para Flórez, la versatilidad de la obra de Dostoievski seguirá predominando por varias generaciones más debido a la calidad de su personajes y los varios niveles de interpretación, que permite ser leída como novelas de aventuras, tratados filosóficos y reflexiones sobre el conflicto moral. Una herencia que, recalca, dejó de ser exclusiva de Rusia para convertirse con el tiempo en un legado universal.

