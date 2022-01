https://mundo.sputniknews.com/20220128/el-arbol-mas-viejo-de-la-union-europea-esta-en-espana--1120874401.html

El árbol más viejo de la Unión Europea está en España

El árbol más viejo de la Unión Europea está en España

Se trata de un cedro situado en el Parque Nacional del Teide (Tenerife) que tiene 1.481 años, 400 más que el árbol griego que hasta ahora se consideraba el más... 28.01.2022, Sputnik Mundo

El estudio de un grupo de investigadores del Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid, de la Universidad Rey Juan Carlos y del Parque Nacional del Teide identificaron a este cedro canario (Juniperus cedrus) como el árbol más viejo de la Unión Europea.Los investigadores detallan que para calcular la edad del ejemplar le aplicaron la técnica de radiocarbono. El resultado les permitió precisar que ese cedro canario tiene 1.481 años, cuatrocientos más que el Adonis, el conocido pino griego que hasta el momento se consideraba el más antiguo. El resultado del estudio fue publicado en la revista científica Ecology de la Ecological Society of America.La consejera de Gestión de Medio Natural y Seguridad del Cabildo, Isabel García, indicó en una nota de prensa a medios locales, que el Parque Nacional del Teide es un "gran laboratorio científico" que ha permitido analizar la vegetación de ese espacio natural protegido.García también apuntó que en el año 2019 en ese mismo parque nacional se identificó al "Patriarca" como el árbol más antiguo de ese espacio, pero que las recientes investigaciones permiten corroborar que existen ejemplares "aún más viejos".También se explica que poder ubicar al árbol más antiguo de Europa no fue sencillo, ya que la especie Juniperus cedrus, que es nativa de Canarias, vive encaramada a roquedos de roca volcánica a la que solo se le puede acceder con técnicas avanzadas de escalada. Este complicado reto lo lograron superar gracias a la colaboración de escaladores locales y expertos en trabajos de conservación en zonas acantiladas.Los investigadores también explican que estos árboles ancianos han logrado superar cinco erupciones volcánicas en los últimos 500 años, continuas caídas de roca, además de soportar un clima árido y frío sin apenas suelo.Pero eso no ha sido lo peor que han tenido que enfrentar. Los investigadores señalan que el mayor daño que han sufrido estos cedros ha venido de los humanos y que debido a esto tuvieron que refugiarse en los cortados. Sin embargo, el panorama no es desalentador porque gracias a las medidas de conservación, estos cedros están recolonizando los llanos de donde fueron expulsados.A su vez, señalan que la identificación de este cedro canario como el más antiguo de Europa es solo la punta del iceberg porque esta superficie podría ser "uno de los reductos más importantes de árboles viejos del planeta", como apuntó Gabriel Sangüesa Barreda, investigador Juan de la Cierva en el Campus de la Universidad de Valladolid en Soria y primer autor del trabajo.

sociedad, medioambiente, árboles, tenerife, unión europea