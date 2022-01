https://mundo.sputniknews.com/20220125/el-parque-eolico-y-otros-proyectos-sostenibles-que-amenazan-una-de-las-joyas-naturales-andaluzas-1120720760.html

El parque eólico y otros proyectos "sostenibles" que amenazan una de las joyas naturales andaluzas

El parque eólico y otros proyectos "sostenibles" que amenazan una de las joyas naturales andaluzas

Un macro parque eólico y un nuevo eco–hotel son la parte visible de un desarrollo que arrincona al Parque Natural de Cabo de Gata–Níjar. Administraciones... 25.01.2022, Sputnik Mundo

Blue Float Energy está respaldada por Quantum Energy Partners, una multinacional centrada en renovables con un capital de 17.000 millones de dólares que, por lo pronto, ya ha abierto la legislación de Australia para permitir los parques eólicos en sus costas.El parque proyectado en Cabo de Gata tiene una extensión de 70 kilómetros cuadrados y produciría 300 MW de energía… si se llega a hacer. "Estamos ante un gran lobby, esto es como el cuento de la lechera, tienen todo vendido y colocado de antemano, pero ni siquiera está aprobado el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)", asegura a Sputnik Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.El Miteco confirma a Sputnik que aún no está definido el uso que podrá darse al espacio marítimo. Sin embargo, todo está en marcha para la instalación de 20 molinos de viento casi tan altos como la Torre Eiffel (261 de alto por 236 metros de diámetro de rotación). "Ellos avanzan con su proyecto, pero en ningún momento se han sentado a hablar con nosotros, las personas que ya habitamos el espacio marino. Queremos sostenibilidad, sí, pero no así", lamenta Otero, que habla en nombre de los pescadores, pero también de los vecinos de las zonas afectadas.Un paisaje distintoEl Parque Natural de Cabo de Gata–Níjar, con cerca de 50.000 hectáreas, es Reserva de la Biosfera por la UNESCO; pero desde hace años, está sometido a una enorme tensión por la convivencia con el turismo. Ahora, las distintas figuras de protección se verán afectadas por el parque eólico. Es Zona de Especial Protección, Reserva Marina con especies vegetales como la posidonia o espacio migratorio para cetáceos o aves… "El problema es que nos movemos a ciegas. Los grandes parques eólicos son útiles en el mar del norte, pero en el Mediterráneo no hay certezas, todo lo que sabemos es que no favorecerá, la experiencia dice lo contrario, será un problema para la fauna marina" advierte Otero.Por su parte, Amigos del Parque señalan al delicado equilibrio ambiental del Mediterráneo, que se verá afectado negativamente por esta macro–instalación que, además, "arruinará el paisaje. Uno de nuestros principales reclamos es un turismo cercano a la naturaleza, pero los molinos eólicos no respetan esa relación", denuncia González Carranza.El estudio de impacto en el paisaje que ofrece la empresa "es puro maquillaje", denuncian la Plataforma. El parque se situaría frente a las playas de La Isleta del Moro hasta Agua Amarga, a menos de cinco kilómetros del límite del Parque Natural. "Están aplicando un modelo de explotación energética que se usa en Noruega al Mediterráneo, simplemente porque da beneficios. A los fondos de inversión no les preocupa el medio ambiente ni la población local. Aquí no se vive de cara al mar como se vive al norte de Europa. Este proyecto, junto a un Parque Natural, es un sinsentido".Quijotes de las olas y molinos gigantesLos pescadores, por su parte, dejan claro que están a favor de un desarrollo de la energía sostenible que "nos libere de las energía fósiles, pero no a costa de nuestro modo de vida y puestos de trabajo", explica Otero. El de Cabo de Gata es el último conflicto entre pescadores y el nuevo marco energético, con varios frentes abiertos en el Cantábrico con Iberdrola.Hasta ahora, los pescadores eran los únicos humanos que transitaban las aguas marinas, pero las más de 8.900 unidades pesqueras que hay en España ven como una amenaza la implementación de los molinos de viento. "Por ejemplo, el de Cabo de Gata ocuparía unos 70 km2 de más de 50 metros de profundidad. Eso afectaría a toda la flota pesquera de la zona. Nos sorprende que nadie nos haya preguntado por nuestro uso del espacio marino, porque donde hay molinos no puede transitar la pesca. Somos los grandes ignorados ".Los pescadores y vecinos del Cabo de Gata se preguntan por qué deben pagar ellos el peaje y el peso de una transición energética basada en macroproyectos y no en otras vías como el autoconsumo. "No tiene sentido, Alemania, que tiene menos sol que nosotros, tenga 30 veces más fotovoltaica que nosotros en sus tejados, no es razonable", reflexiona Otero.Sin embargo, las renovables avanzan inexorablemente. En 2020, superaron por primera vez en Europa al consumo de combustibles fósiles (38% del consumo eléctrico) y la eólica marina va cobrando cada vez más importancia. En 2020 Europa sumó 2,9 GW y esta tendencia irá a más, porque la Comisión Europea quiere que la eólica marina cope el 15% de la cuota eléctrica de los mercados en 2030 –actualmente, según algunos cálculos, no llega ni al 5%–.Sputnik ha tratado de contactar con la empresa responsable sin respuesta, aunque en su página afirma que la ubicación del nuevo parque eólico es idónea por las características del fondo marino y por las condiciones de viento, teniendo en cuenta los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), –aún en fase de borrador– que define la zona como "zona de alto potencial para la energía eólica marina (ZAPER) LEBA-1".Un nuevo hotelY en este contexto, desde Sevilla, la Junta de Andalucía ha dado luz verde mediante la Declaración de Impacto Ambiental a un controvertido hotel que reaviva los fantasmas del mastodonte de 'El Algarrobico'. Se trata de la conversión de un antiguo cortijo en un denominado eco–hotel, a solo un kilómetro de la playa de Genoveses, que es también, zona protegida.El proyecto forma parte de la estrategia de la Junta de Andalucía que quiere reactivar el turismo con un espíritu más ágil y dinámico, lo que se tradujo en el conocido como 'decretazo', que rebajaba las exigencias y tramitaciones medioambientales.Desde el Ayuntamiento de Níjar advierten de incoherencias en este nuevo proyecto hotelero que doblaría la capacidad de pernoctación en la zona. Amigos del Parque señalan que los núcleos urbanos ya construidos tienen en suelo urbanizable que no se usa, espacio sin explotar, "por eso no tiene sentido ocupar suelo agrícola para hacerlo urbanizable. El suelo agrícola debería funcionar como amortiguador entre la actividad humana y el Parque Natural. Volvemos a lo de siempre, más especulación inmobiliaria", valora Carranza. Lo eco y lo sostenible se convierte, aunque suene contradictorio, en una nueva amenaza para los parques naturales.

