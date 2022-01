https://mundo.sputniknews.com/20220128/america-latina-y-el-reto-de-romper-con-el-esquema-del-mercado-internacional-del-litio-1120900844.html

América Latina y el reto de "romper" con el esquema del mercado internacional del litio

América Latina y el reto de "romper" con el esquema del mercado internacional del litio

El mercado del litio está en ascenso y la región es uno de los reservorios clave. Chile, Bolivia y Argentina concentran el 85% de las reservas.

Debido a las grandes ganancias que genera y la alta demanda de la industria automotriz, de telefonía móvil y tecnológica, el litio es parte de los principales lugares de las agendas de los gobiernos.América Latina no es ajena al fenómeno. Bolivia, Chile y Argentina conforman el denominado "triángulo del litio" que concentra el 85% de las reservas mundiales conocidas.En la actualidad, el mayor productor de litio del mundo es Australia, con 40.000 toneladas métricas anuales. Le siguen Chile, con 18.000, China con 14.000 y Argentina con 6.200.El litio de los países sudamericanos tiene una ventaja comparativa respecto al de Australia. Se extrae de salares, por lo que su proceso de decantación resulta hasta cuatro veces más económico que el basado en extraer el mineral desde roca dura.El argentino Ariel Slipak, economista, docente y miembro del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, señaló a Telescopio que la estrategia en la que trabajan las naciones que conforman el "triángulo del litio" puede dar interesantes resultados.Según Slipak, en los planes del presidente electo chileno Gabriel Boric está "lanzar una empresa estatal con pertenencias para explotaciones que serán con parámetros ambientales diferentes al de las empresas privadas, y con esas pequeñas cuotas buscará industrializar el litio en el país".El entrevistado aclaró que eso no significa una nacionalización del recurso y que en este proceso es probable la concreción de intercambios con sus vecinos Argentina y Bolivia."Es positivo el intercambio entre los países, aunque no soy optimista en cuanto a la posibilidad de desarmar el entramado del mercado global que reproduce una lógica de inserción primaria, extractiva y tradicional de la división internacional del trabajo de nuestras economías", opinó.Para el experto, "históricamente cinco empresas manejaban entre el 80% y 90% de la oferta global. Pero hoy son seis las oferentes de litio en sus diferentes presentaciones químicas".El especialista aclaró que "más allá del juego de estas firmas internacionales, en realidad el mercado está controlado por los grandes demandantes globales: la industria automotriz y en menor medida de la microelectrónica y la industria de almacenamiento estacionario, para atender la demanda de parques eólicos o de paneles solares"."A su vez, estas compañías son accionistas de las empresas extractivas, grandes capitales demandantes de baterías son los que controlan el mercado", explicó Slipak.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

