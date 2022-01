https://mundo.sputniknews.com/20220115/bolivia-y-chile-que-sera-del-vinculo-bilateral-cuando-gabriel-boric-asuma-como-presidente-1120356895.html

Bolivia y Chile: qué será del vínculo bilateral cuando Gabriel Boric asuma como presidente

En Bolivia esperan al 11 de marzo, cuando asumirá la presidencia de Chile Gabriel Boric, con la expectativa de mejorar las relaciones entre ambos países que no cuentan con embajadores desde 1884, año de finalización de la Guerra del Pacífico. ¿Facilitará el nuevo mandatario chileno el acceso a una salida soberana al mar para el Estado Plurinacional?Sputnik consultó al periodista chileno Alfonso Ossandón, asilado en Bolivia, y al analista boliviano de temas internacionales Gabriel Villalba, quienes se atrevieron a hacer futurología sobre el vínculo que unirá próximamente a ambos países, cuyos presidentes, Boric y Luis Arce, comparten ideas y la visión de cómo debería ser América Latina."En algún momento, Ricardo Lagos (2000-2006) le ofreció a Carlos Mesa (2003-2005) restablecer relaciones diplomáticas 'aquí y ahora'. Pero no dejó de ser una frase para el bronce, como muchas frases acumuladas en el Libro del Mar [publicado por Bolivia], donde puedes cotejar una gran cantidad de promesas de ejecutivos chilenos", comentó Ossadón.El periodista coincidió con Salvador Allende (1970-1973) en el sentido de que "se debe saldar una deuda con Bolivia, que pasa no solo por restablecer relaciones diplomáticas, sino ver mecanismos para acceso soberano al mar, que por historia y por derecho pertenece al pueblo boliviano", sostuvo.Ossadón solicitó asilo en Bolivia en 2018, a raíz del acoso y las amenazas sufridas en su nación por apoyar públicamente la causa marítima del Estado Plurinacional: "Me encontré en un colegio en Chile a seis niñas bolivianas, que sufrían racismo y xenofobia. Entonces allí socialicé la postura boliviana en una dinámica escolar, para que los niños supieran que los niños bolivianos tienen otro relato sobre la Guerra del Pacífico".A partir de ese momento, la Policía y su área de Inteligencia no dejaron de seguir sus pasos.Bolivia, Chile y PerúPara Ossadón, Bolivia, Chile y también Perú deberían fortalecer sus lazos comerciales, lo cual ayudaría al bloque a desarrollarse. En este sentido, mencionó que se debe volver a la senda del Qhapaq Ñan, el "gran camino" del Imperio inca que unía a seis países: Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.Por ello, el periodista evaluó que el próximo presidente chileno debería fortalecer la compra de gas de Bolivia: "Chile tiene necesidad de gas, que debe ir no solo a la gran industria, sino también a los hogares. Así, la población chilena también se sentirá beneficiada por las relaciones entre ambos países".Además, "el valor del gas en Chile es escandalosamente alto. Eso se debe a una política de corrupción en las empresas que están en el rubro. Se tiene que conseguir gas más barato para la producción económica", evaluó.Para el periodista, "Bolivia y Chile hoy están invitados a fortalecer espacios comunes, defenderse ambos de factores injerencistas sobre sus recursos naturales, entender la irrenunciable aspiración de Bolivia a recuperar el mar".Litio chilenoOssadón destacó que en estos días se debate en Chile qué hacer con sus reservas de litio. El presidente, Sebastián Piñera, quien dejará el poder dentro de dos meses, licitó el miércoles pasado su explotación por 20 años y la adjudicó de inmediato a dos empresas.Consultado al respecto, Boric evidenció que no le correspondía al presidente saliente tomar una decisión tan importante, aunque legalmente aún es una de sus atribuciones. Horas después, un tribunal de justicia decidió paralizar la licitación de la extracción del litio.Ossadón indicó que en parte de la población chilena existe conciencia sobre la importancia de explotar este recurso para que beneficie a las mayorías.El factor generacionalGabriel Boric, con 35 años, será uno de los presidentes más jóvenes del mundo. En cuanto a Bolivia, luego del golpe de Estado de 2019 se notó una creciente participación de la juventud en la política.De hecho, "en el entorno de Arce, muchos son jóvenes profesionales, que si bien se formaron durante el proceso de cambio de 14 años de Evo Morales (2006-2019), generacionalmente manejan otras formas y tecnologías. Ello puede utilizarse para tener una comunicación mucho más fluida con el equipo de Boric".Este factor "no es garantía de obtener resultados óptimos, pero sí creo que eventualmente va a ayudar a generar puentes".Para Ossadón no hay mejor puente que la comunicación. Por ello, con el ascenso de Gobiernos de izquierda y progresistas nuevamente en la región —Argentina, Chile, Bolivia y Perú, por ahora— consideró que se debe trabajar en conjunto en áreas comunicacionales, con la finalidad de reflotar la senda del Qhapaq Ñan.El resultado de la movilizaciónPara Gabriel Villalba, el triunfo de Boric en las elecciones del 19 de diciembre de 2021 representa la imposición del pueblo movilizado sobre el poder de los medios privados de comunicación."Hay que analizar a profundidad el impacto de la sociedad movilizada por sobre la influencia que en determinado momento llegaron a tener los medios hegemónicos de comunicación en Chile", consideró el analista.Y recordó que los medios chilenos "intentaron generar de forma artificial cierta susceptibilidad en esta última elección. Hasta último momento se trató de imponer desde los medios chilenos que iba a haber un empate" entre Boric y José Antonio Kast.¿Cómo seguirá el vínculo Bolivia-Chile?"Bolivia siempre ha sostenido relaciones fluidas comerciales y culturales con Chile, pero no diplomáticas. No tenemos relaciones diplomáticas, porque en Bolivia consideramos que tenemos temas pendientes fundamentales con el Estado chileno, por ejemplo el acceso al océano Pacífico con soberanía", mencionó Villalba.Sobre la cuestión del mar, recordó que "diversos gobiernos chilenos se han pronunciado, diciendo que no iban a dar ni un milímetro de territorio chileno a Bolivia. Pero ahora, con la asunción de Boric como presidente, se tiene cierta esperanza de que mejoren las relaciones bilaterales".Con Perú, donde actualmente gobierna Pedro Castillo, "se puede construir una región integrada, para darle a nuestros pueblos soluciones comerciales y políticas hacia la integración regional", dijo Villalba, director del Centro de Estudios Nuestroamericano.Al igual que Castillo, cuando asuma Boric deberá enfrentar un congreso dividido, sin mayoría de su partido. Llegado el caso de que el nuevo presidente realmente desee facilitar una salida marítima a Bolivia, ¿lo permitiría la sólida oposición chilena?

