Una ciudad de flores: la Fiesta de los Patios de Córdoba cumple un siglo

Una ciudad de flores: la Fiesta de los Patios de Córdoba cumple un siglo

Córdoba luce nívea la mayor parte del año. No por las bajas temperaturas, sino por el blanco que pinta sus calles. Sin embargo, durante dos semanas las encaladas fachadas del corazón de la ciudad cambian de vestido. Sobre el luminoso tono blanquecino se posan centenares de colores en forma de flores. La primera quincena de mayo es tiempo de celebración en la urbe del Guadalquivir. Es momento de la llamada Fiesta de los Patios de Córdoba.En esta época del año, las flores se convierten en las protagonistas absolutas de la arquitectura cordobesa. La vegetación invade paredes, balcones, ventanas y terrazas. Su aroma embriaga todos los rincones del casco urbano. Sin embargo, la primavera alcanza su máxima expresión en el interior de las casas. No en vano, los patios son el plato fuerte de este festival de color y olor.En 2020, a pesar del coronavirus, se engalanaron para recibir al mes de mayo. Pero, no hubo ojos que los viesen. Un año después, los patios cordobeses pueden ofrecer su espectáculo floral a los visitantes. Eso sí, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Normativa que no ha impedido que 87.233 personas hayan paseado por sus jardines. Lo hacen con mascarilla y gel hidroalcohólico en la mano, complementos de esta pandemia. Elementos necesarios para deleitarse del decorado vegetal de los 58 patios que abren sus puertas al público.Año en el que la Fiesta de los Patios cumple el siglo. Fue en 1921, cuando el alcalde de Córdoba, Francisco Fernández de Mesa, convocó por primera vez el Concurso de Patios, Balcones y Escaparates. En un principio no tuvo mucho éxito y el certamen quedó suspendido hasta 1933. No obstante, fue ganando popularidad y participantes con el paso del tiempo. La Guerra Civil volvería a cortar a interrumpir el concurso hasta 1944. El exponencial crecimiento de la celebración hizo que en 1962 el primer premio fuera de 8.000 pesetas y existiesen ayudas económicas para los vencidos. Y es que los dueños de los patios dedican todo el año a su preparación. Para llamar la atención algunos apostaron por tablaos de flamenco y bares entre las macetas, pero a principios de los ochenta quedaron prohibidas estas estrategias. En 1988 se establecería que el cuidado de macetas y arriates, la variedad y la iluminación natural serían los puntos a valorar por el jurado. Y siguen siéndolo en pleno siglo XXI. Un concurso declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 2021 es el año del centenario del concurso, pero no de la tradición. Ya en 1918 existía la costumbre de mostrarlos al público. La costumbre del uso de flores viene de siglos atrás. Córdoba tiene patios gracias a su pasado islámico. La arquitectura musulmana no acostumbra vanagloriarse hacia el exterior. Por el contrario, la vida gira en torno al interior. Las viviendas suelen dar hacia dentro, motivo por el que el patio es necesario. Un espacio de reunión familiar, envuelto de luz, agua y vegetación. Las fuentes o las macetas con flores servían para decorar ese lugar de reposo.De la base islámica afloraron los patios en la ciudad de los Omeyas. El tiempo ha pasado y no ha tratado a todos por igual. La historia ha querido que ninguno sea idéntico. Así, la diversidad es la tónica del interior de las casas cordobesas. Existen espacios de corte monumental, adjuntos a palacios y edificios religiosos, y otros pensados directamente para el concurso floral. Algunos huelen a historia, mientras que la modernidad se cuela en los construidos tras los sesenta. En la actualidad, 50 patios se presentan a concurso. Ocho pertenecen a instituciones. Entre el 3 y 16 de mayo tendrán sus puertas abiertas al público. Los más conocidos son los de la ruta del barrio del Alcázar Viejo o los ubicados en las cercanías de las iglesias de Santa Marina y San Agustín. También se pueden visitar en la Judería, San Pedro, San Lorenzo o La Magdalena. En su interior, en numerosas ocasiones, los vecinos son los que invitan a entrar. Orgullosos, muestran su trabajo. Su mano es la que transforma a Córdoba en la ciudad de las flores. El blanco queda salpicado de color, como si de una metáfora de la primavera se tratase.

