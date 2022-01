https://mundo.sputniknews.com/20220126/lavrov-occidente-no-esta-en-condiciones-de-aceptar-un-mundo-multipolar-1120784498.html

Lavrov: Occidente "no está en condiciones de aceptar un mundo multipolar"

El canciller, Serguéi Lavrov, interviene en la Duma [Cámara baja del Parlamento ruso]. 26.01.2022

Lavrov en la 'hora gubernamental'

Lavrov en la 'hora gubernamental'"La tarea principal del Ministerio de Exteriores de Rusia ha sido y sigue siendo la creación de unas condiciones externas seguras y favorables para garantizar el desarrollo interno progresivo del país", afirmó Lavrov en el inicio de su intervención en la Duma en el marco de la llamada "hora gubernamental". Expuso su visión de la actualidad internacional y respondió a numerosas preguntas de los diputados que representan a todas las fuerzas políticas en el Parlamento ruso.Lavrov dedicó una parte importante de su discurso a las relaciones de Rusia con EEUU y la OTAN, enfocadas a través de las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad y el problema de Ucrania."En la arena internacional se están produciendo unos cambios profundos, unos cambios nada positivos, todo el sistema tiene fiebre. Los Estados del llamado 'Occidente histórico', como antes, no están en condiciones de aceptar las realidades de un mundo multipolar que está en el proceso de formación y debe ser más justo y democrático que un mundo dominado por un solo Estado", advirtió el diplomático.En este sentido, constató que EEUU y sus aliados intentan oponerse a la marcha objetiva de la historia, al indicar que aspiran a garantizar para sí unas ventajas unilaterales, sin tomar en consideración los intereses legítimos de los demás países."Últimamente, EEUU y sus socios europeos, que se olvidaron casi por completo de la cultura de la diplomacia, redoblan sus esfuerzos de contención a Rusia. Además de aprobar sanciones unilaterales ilegales, están incrementando la presión política y militar contra Rusia. Basta con echar un vistazo a la realización de las cada más provocadoras maniobras militares cerca de las fronteras rusas, el involucramiento en la órbita de la OTAN del régimen de Kiev, los suministros a Ucrania de armamento letal, y los empujes a Kiev a que realice provocaciones directas contra la Federación de Rusia", subrayó.Una Europa de Lisboa a Vladivostok, la superpotencia que murió sin nacer 'gracias' a EEUUUna gran Europa de Lisboa a Vladivostok era una idea defendida en reiteradas ocasiones por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien insistía en que la unidad es el camino para ocupar un lugar digno en el mundo, al tiempo que subrayaba que la senda de conflictos condenaría a las partes a un futuro insignificante.Este último escenario es el buscado por EEUU, según el analista geopolítico José Luis Ibáñez, quien dijo a Sputnik que impedir que esta asociación se diera, fue la estrategia del país norteamericano desde la disolución de la Unión Soviética."A partir de la caída de la URSS, EEUU ha tratado de aislar a Rusia de Europa para que no se pueda producir esta asociación", reafirmó Luis Ibáñez, al insistir en que la expansión de la OTAN hasta llegar a las "puertas de Rusia" es uno de los elementos de esta política de división.En este contexto, coincidió en la legitimidad de los reclamos de Moscú sobre la inaceptabilidad de este despliegue militar que amenaza su seguridad nacional.Inflación récord en EEUU: ¿recurrirá Washington a su "receta tradicional fúnebre"?"Un estúpido hijo de puta". Así es como reaccionó el presidente de EEUU, Joe Biden, ante la incómoda pregunta de un periodista de Fox News acerca de la altísima tasa de inflación en EEUU. Un insulto que lanzó sin darse cuenta de que su micrófono seguía abierto, pero que deja al desnudo que la situación económica del país molesta y mucho a la Administración estadounidense.De hecho, EEUU registró su mayor inflación en 40 años, lo cual significa que el costo de vivir en este país repuntó "a niveles no vistos en casi cuatro décadas", explica el Diario Financiero.Por su parte, la cadena Deutsche Welle precisa que "los precios al consumo en EEUU se dispararon un 7% interanual en 2021, la subida más alta desde junio de 1982". Se añade que los precios de la energía subieron casi el 30% y los de los alimentos más del 6%.También aumentaron los precios de la vivienda, que subieron un 4,1% en el año y un 0,4% en el último mes, lo que equivale al avance más rápido desde febrero de 2007. A su vez, los coches usados –que en todo el mundo han aumentado su costo en pandemia– subieron casi el 40% al cierre del año pasado. En este sentido, un reportaje de la cadena Deutsche Welle, constata que los grandes afectados de la inflación son las familias más pobres.En tanto, según la cadena BBC, "los atascos en las cadenas de suministro y la crisis energética son algunas de las causas que hicieron subir el precio de bienes y servicios". Cabe señalar, en este contexto, que el petróleo subió un 50%, al tiempo que analistas consultados por Reuters consideran que los precios del crudo podrían seguir aumentando hasta los 125 dólares por barril este año y 150 dólares en 2023.El medio agrega que "otro de los factores que ha contribuido al aumento de la inflación es la escasez de trabajadores, una situación que ha hecho subir los salarios en algunos sectores de la economía". También sostiene que "el recalentamiento de la economía puede complicar los planes de recuperación económica del presidente Joe Biden, que intenta sacar adelante su programa de gasto social en el Congreso".Ni siquiera la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se atreve a vaticinar cuándo se restablecería la situación de la inflación. En una reciente entrevista sólo pudo decir que los precios volverán a los niveles normales "en algún momento". Señaló, asimismo, que para ello antes será necesario que se normalice la "oferta de mano de obra y el patrón de la demanda" y se salga de la emergencia sanitaria en la que entró el país en marzo de 2020 por la pandemia.El pasado mes de diciembre, Joe Biden hasta se vio obligado a firmar un proyecto de ley para incrementar el techo de endeudamiento del país por valor de 480.000 millones de dólares a fin de evitar el primer incumplimiento de pagos en la historia de la nación norteamericana. Un incumplimiento que "causaría un desastre económico".De acuerdo a un informe de Moody's Analytics, de haberse producido el incumplimiento, se habría desencadenado una nueva Gran Recesión, acabándose con casi 6 millones de puestos de trabajo, con lo cual la tasa de desempleo se habría elevado hasta casi el 9%. Un escenario económico que la consultora calificaba como "cataclísmico".Al respecto, un análisis del programa Geoeconomía y Finanzas sostiene que el riesgo de este escenario sí que es probable, teniendo en cuenta también la transición hacia la desdolarización que se está observando en diferentes países.Mientras, en declaraciones a la cadena CNN, Mauricio Claver-Carone, exdirector ejecutivo para EEUU del Fondo Monetario Internacional [FMI], advirtió que la ola inflacionaria que está sacudiendo a EEUU contagiará a todo el mundo, en particular, a América Latina.Asimismo, no faltan quienes alertan ante el riesgo de que Washington recurra a una guerra como una herramienta para salir de su cada vez peor situación económica. Comentando un artículo de Sputnik sobre la inflación en EEUU, un internauta escribió el siguiente mensaje: "Es sorprendente que las casas hayan tenido una explosión de precio astronómica, al igual que los autos usados. Por ejemplo, mi casa que compré en el 2013 en 151.000 de dólares, ahora, 8 años después, vale mas de 300.000. Debemos estar preparados para un desastre económico enorme. Lo triste es que están utilizando una receta tradicional fúnebre, la guerra como fuente de riquezas, sólo veamos la estupidez de Ucrania, un aparente sinsentido dirigido a utilizar a los ucranianos como material bélico".De ello habla también en su columna el jurista español Diego Viñal, donde constata que, "en poco más de 100 años desde dos de los hitos fundacionales de EEUU (declaración de Independencia el 4 de julio de 1776 y promulgación de su Constitución el 17 de septiembre de 1787), el país americano pasa de ser una nación en ciernes a una potencia militar, expandiendo en 1898 sus dominios sobre Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, como resultado de la guerra hispano-estadounidense". "A partir de ahí, dejando a un lado las dos guerras mundiales, se suceden una serie de conflictos armados que incardinan la política exterior (y militar) de EEUU: Corea (1950), Indonesia (1958), Vietnam (1961), Laos (1964), Perú (1965), Camboya (1969) y un largo etcétera que sigue hasta nuestros días", subraya el autor.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

