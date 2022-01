https://mundo.sputniknews.com/20220126/no-es-nada-personal-biden-se-disculpa-con-el-periodista-al-que-llamo-estupido-hijo-de-pua-1120752650.html

"No es nada personal": Biden se disculpa con el periodista al que llamó "estúpido hijo de pu*a"

"No es nada personal": Biden se disculpa con el periodista al que llamó "estúpido hijo de pu*a"

El periodista Peter Doocy alcanzó la fama de la noche a la mañana gracias al insulto que el presidente estadounidense, Joe Biden, le lanzó en plena conferencia... 26.01.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo, el micrófono le jugó una mala jugada, pues seguía encendido. A pesar de este epic fail, el mandatario tomó la sabia decisión de pedirle disculpas a Doocy. Así lo informó el propio reportero en un programa de la cadena para la que trabaja, Fox News."No es nada personal, amigo", le dijo Joe Biden."Me aseguré de decirle que siempre intentaré preguntar algo diferente de lo que preguntan los demás. Y él me dijo: 'Tú tienes que hacerlo'. Y esa es una cita del presidente, así que seguiré haciéndolo", contó Doocy a Sean Hannity.El reportero agregó que Biden "no quería que ninguna pregunta se saliera fuera del tema. Ahora esperaré a ver si la Casa Blanca tiene que emitir un pitido en la transcripción". No obstante, las transcripciones de la reunión de la conferencia de prensa están sin censura."Estúpido hijo de pu*a". Así llamó el mandatario estadounidense al periodista Peter Doocy, luego de que este le preguntara si creía que la elevada inflación del país norteamericano sería un lastre político para el Partido Demócrata en las próximas elecciones legislativas.Los hechos ocurrieron durante una rueda de prensa que ofreció Biden con motivo de la llamada que tuvo con varios líderes de la Unión Europea sobre las tensiones con Rusia ante la posible movilización de tropas de la OTAN a Ucrania. Asimismo, los comentarios se produjeron el mismo día en que el Dow Jones se desplomó hasta 1.000 puntos —el séptimo día consecutivo de descenso— en medio de preocupaciones sobre aumentos de las tasas de interés por parte de la FED destinados a combatir la inflación.La historia entre el reportero y el mandatario no es nueva. Biden y Doocy tuvieron otro momento incómodo la semana pasada. Cuando el periodista se preparaba para hacerle una pregunta a Biden en la conferencia de prensa, el demócrata dijo de manera irónica: "Siempre me haces las preguntas más amables. Ninguna de ellas tiene mucho sentido para mí".Biden no es la primera figura política que critica a Doocy por sus preguntas. En 2017, le preguntó al difunto senador y candidato presidencial John McCain: "¿Se ha desgastado su relación con [el entonces presidente Donald Trump] hasta el punto de que no va a apoyar nada de lo que él le presente y le pida?".McCain se molestó por la pregunta de Doocy y respondió: "¿por qué dirías algo tan estúpido? ¿Por qué preguntas algo tan tonto? Mi trabajo como senador de los Estados Unidos, un senador de Arizona, para el que acabo de ser reelecto. ¿Quieres decir que de alguna manera voy a bloquear todo debido a algún desacuerdo personal? Esa es una pregunta tonta".

