https://mundo.sputniknews.com/20220126/asi-golpearon-a-plena-luz-del-dia-y-en-la-calle-al-actor-mexicano-alfredo-adame--video-1120748584.html

Así golpearon a plena luz del día y en la calle al actor mexicano Alfredo Adame | Video

Así golpearon a plena luz del día y en la calle al actor mexicano Alfredo Adame | Video

Usuarios de redes sociales subieron videos en los que aparece el actor mexicano Alfredo Adame siendo golpeado por una mujer, un hombre y una niña en las calles... 26.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-26T00:25+0000

2022-01-26T00:25+0000

2022-01-26T01:16+0000

américa latina

facebook (red social)

twitter

redes sociales

ciudad de méxico

👤 gente

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1120748145_0:90:1080:698_1920x0_80_0_0_84972d535a3df41ff75b2b5d91211c94.jpg

Quizá no haya personaje más polémico en la televisión mexicana que Alfredo Adame. Ya sea por su más reciente faceta política como candidato a un cargo público de la capital mexicana o por sus constantes pleitos con otras personas de la farándula, el artista de 63 años siempre da de qué hablar. Esta vez fueron unos videos difundidos en Facebook y Twitter los que lo pusieron nuevamente en el centro de la polémica. En ellos, se observa a Adame siendo agredido por un grupo de personas, entre los que se encontraban una mujer, un hombre y una niña. En la videograbación no queda claro cómo empieza el problema, aunque sí se escucha al actor mexicano gritando que le devuelvan su celular en una actitud agresiva contra la joven. También se subió a redes otro video cuyo audio de fondo corresponde a algunas de sus declaraciones más polémicas en contra de las mujeres.Desde hace varios meses, Alfredo Adame presume en la televisión y en otras plataformas que es experto en defensa personal e incluso ha dicho que es cinta negra. Por ello, los golpes que recibió en la Ciudad de México generaron una ola de burlas y memes contra él. Hubo quien hizo mofa del hecho de que fue golpeado por una niña, quien, según la videograbación, le pega en varios momentos. Este usuario utilizó la escena de una telenovela mexicana protagonizada por la recién fallecida actriz Carmen Salinas para hacer una parodia sobre la pelea de Alfredo Adame. Hasta el momento, el actor no ha aclarado lo sucedido. Durante su carrera ha participado en decenas de telenovelas y conducido distintos programas de televisión de Televisa, una de las televisoras más grandes de América Latina. En 2021 participó como candidato a diputado federal por el Distrito 14 de la Ciudad de México, abanderado por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), cuya formación está relacionada con una de las líderes sindicales más populares de México: la exsecretaria de Educación Elba Esther Gordillo. Sin embargo, Adame perdió en los comicios porque no obtuvo obtuvo menos del 1% de los votos.

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook (red social), twitter, redes sociales, ciudad de méxico, 👤 gente, méxico